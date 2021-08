तिरंगे के रंग से रोशन हुआ श्रीनगर का लाल चौक घंटाघर, 29 साल पहले जोशी-मोदी लहरा चुके तिरंगा

15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के लिए जम्मू कश्मीर में खास तैयारियां की गई हैं. यहां श्रीनगर का लाल चौक घंटाघर तिरंगे के रंग से रोशन हो गया है. खास बात ये है कि इसी लाल चौक पर कभी तिरंगा फहराने से विवाद हो जाता था. लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं.

श्रीनगर का लाल चौक घंटाघर काफी प्रसिद्ध रहा है. यहां 1992 में भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया था. जोशी उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष थे. वहीं, नरेंद्र मोदी एकता यात्रा के संयोजक थे.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई फोटो

तिरंगामय लाल चौक की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. इसे श्रीनगर के मेयर और भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा समेत कई अन्य लोगों ने भी शेयर किया है. श्रीनगर के मेयर ने लिखा, हमने स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल चौक स्थित घंटाघर को तिरंगे के रंग से रोशन किया. नई घड़ियां लगा दी गईं. श्रीनगर नगर निगम ने अच्छा काम किया.

We have illuminated the Clock Tower (‘Ghanta Ghar’) at Lal Chowk in colours of the Tricolour ahead of Independence Day. 🇮🇳



New clocks fitted.



Well done Team @SMC_Srinagar! pic.twitter.com/EKeFZX957o