J-K: उधमपुर बस धमाकों की जांच करने पहुंची NIA टीम, अधिकारी बोले- इस समय खतरा बहुत

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में घंटे के भीतर दो बसों में धमाके को लेकर सुरक्षाबल अलर्ट हो गए हैं. मामले की जांच कर रहस्यमयी तरीके से हुए इन धमाकों के कारणों का पता लगाया जा रहा है. इस बीच एनआई के टीम ने भी मौके पर पहुंचकर धमाके वाली जगहों का सर्वे किया है. साथ ही उन बसों की भी जांच की गई है, जिनमें धमाके हुए थे. दरअसल, बुधवार रात करीब 10:45 पर दोमाइल चौक के पास एक बस में धमाका हुआ था. इस हादसे में दो लोग जख्मी हुए थे. वहीं इसके लगभग आठ घंटे बाद आज गुरुवार सुबह एक और बस में धमाका हुआ. यह धमाका सुबह करीब 6 बजे पुराना बस स्टैंड के पास खड़ी एक बस में हुआ.

J&K | NIA reaches Udhampur bus stand for an investigation into the 2nd incident of blast in Udhampur.



Two blasts occurred within 8 hours in Udhampur; two people got injured in the first blast and are now out of danger, while no injury in the second blast. pic.twitter.com/CpZjE3nb7c