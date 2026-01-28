scorecardresearch
 
वादियों में बर्फीला तूफान... कुछ ही सेकेंड में होटलों के ऊपर छा गया गुबार, दहला देगा सोनमर्ग का ये वीडियो

जम्मू-कश्मीर के फेमस टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग से एवलांच का भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ों के बीच से विशाल बर्फीला सैलाब गिरता नजर आ रहा है. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है.

सोनमर्ग में एवलांच का वीडियो आया सामने. (Photo: Screengrab)
जम्मू-कश्मीर के पर्यटन स्थल सोनमर्ग से भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ों से अचानक टूटकर गिरता विशाल बर्फीला सैलाब यानी एवलांच नजर आ रहा है. यह खौफनाक मंजर होटल इलाके का है, जहां कुछ ही सेकंड में पहाड़ों के बीच बर्फ के गुबार ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है.

यह एवलांच मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग इलाके का है. वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे ऊंचे पहाड़ों से अचानक भारी मात्रा में बर्फ नीचे की ओर फिसलती है और कुछ ही पलों में विशाल बर्फीला बादल पूरे इलाके को कवर कर लेता है. एवलांच होटल जोन के ऊपर गिरा, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

यहां देखें Video...

गनीमत रही कि इस घटना में किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के अनुसार, एवलांच होटल परिसर से थोड़ी दूरी पर रुक गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना के बाद सुरक्षाबलों और प्रशासनिक टीमों ने इलाके का निरीक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया.

यह भी पढ़ें: घर-मकान, पेड़-पौधे, सड़कें... हर तरफ बर्फ ही बर्फ, औली से जोशीमठ तक चांदी से चमके पहाड़! Video

दरअसल, कश्मीर घाटी में बीते कुछ दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है. खासकर सोनमर्ग और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रिकॉर्ड स्तर की बर्फ जमा हुई है. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में करीब 6 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है. इसी वजह से पहाड़ी ढलानों पर दबाव बढ़ गया है, जिससे एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है.

इसी को देखते हुए आपदा प्रबंधन एजेंसी ने पहले ही सोनमर्ग समेत कश्मीर के कई पर्वतीय इलाकों के लिए मध्यम स्तर (Medium Danger) का हिमस्खलन अलर्ट जारी किया हुआ है. एजेंसी ने पर्यटकों, स्थानीय लोगों और होटल संचालकों को सतर्क रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है. साथ ही, संवेदनशील इलाकों में आवाजाही पर अस्थायी रोक भी लगाई जा सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी या तेज हवाएं भी एवलांच को ट्रिगर कर सकती हैं. ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. प्रशासन द्वारा लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमें अलर्ट मोड पर हैं. सोनमर्ग बर्फ से ढकी वादियों और खूबसूरत नजारों के लिए फेमस है, इस समय प्रकृति के खतरनाक रूप का गवाह बना हुआ है.

