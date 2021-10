पाक की जीत पर जश्न मनाने वालों के समर्थन में आईं महबूबा, कहा- कश्मीरियों के खिलाफ गुस्सा क्यों?

वर्ल्ड कप इतिहास में पहली बार भारत को शिकस्त देने के बाद से पाकिस्तान (pakistan) गदगद है. वहीं, इस जीत का जश्न जम्मू-कश्मीर (J-K) के सांबा में मानते हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं. चक मंगा क्षेत्र में पाकिस्तान की जीत के बाद कुछ लोग जश्न मना रहे थे. इसकी सूचना के बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ जारी है.

इधर, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती (mehbooba mufti) ने पाकिस्तान की जीत पर टिप्पणी की है. उन्होंने जम्मू कश्मीर में जीत जश्न मना रहे लोगों का समर्थन किया है.

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए कश्मीरियों के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है? कुछ लोग ऐसे नारे भी लगा रहे हैं- ''देश के गद्दारों को गोली मारो...''

Why such anger against Kashmiris for celebrating Pak’s win? Some are even chanting murderous slogans- desh ke gadaaron ko goli maaro/calling to shoot traitors. One hasnt forgotten how many celebrated by distributing sweets when J&K was dismembered & stripped of special status pic.twitter.com/dCKQtj5Uu7