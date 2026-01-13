scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लद्दाख: पैंगोंग झील के पास लापता चार पर्यटक मिले, 9 जनवरी से थे गायब

लद्दाख की पैंगोंग झील के पास 9 जनवरी से लापता चार पर्यटकों को 13 जनवरी को खोज लिया गया है. ये सभी व्हिस्की नाला पैंग सेरछू रोड क्षेत्र में सुरक्षित पाए गए. पुलिस के अनुसार सभी को ट्रेस कर लिया गया है, दुर्बुक ब्लॉक के टांगचे पुलिस पोस्ट प्रभारी ने इसकी जानकारी दी.

Advertisement
X
लापता चार पर्यटक मिले (Photo: Ashraf Wani/ITG)
लापता चार पर्यटक मिले (Photo: Ashraf Wani/ITG)

लद्दाख की प्रसिद्ध पैंगोंग झील के पास 9 जनवरी से लापता बताए जा रहे चार पर्यटकों को मंगलवार दोपहर खोज लिया गया है. लापता पर्यटकों की पहचान शिवम चौधरी, जयवीर चौधरी, यश मित्तल और शुधांशु फौजदार के रूप में हुई है. ये सभी आखिरी बार 9 जनवरी को पैंगोंग झील क्षेत्र में देखे गए थे, जिसके बाद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था.

जानकारी के अनुसार, चारों पर्यटकों के लापता होने की खबर सामने आने के बाद इलाके में चिंता का माहौल बन गया था. सूत्रों के मुताबिक, इन्हें 13 जनवरी को व्हिस्की नाला पैंग सेरछू रोड इलाके से ट्रेस किया गया. इस संबंध में इंचार्ज पुलिस पोस्ट तंगयचे, दुर्बुक ब्लॉक ने पुष्टि की है कि सभी चारों लोगों को खोज लिया गया है.

चार पर्यटकों को मंगलवार दोपहर खोज लिया गया

सम्बंधित ख़बरें

द्रास में ठंड का 'टॉर्चर' नदी बनी बर्फ का मैदान, नलों में पानी बना पत्थर, साइबेरिया को टक्कर!
Dras Valley Kargil temperature drops to minus 18 degrees, river freezes
-18 डिग्री तक लुढ़का पारा, जम गया दरिया; द्रास से देखें ग्राउंड रिपोर्ट
चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने मेरठ जाने से रोका (Photo: Screengrab)
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार
Green Hydrogen Microgrid Chushul
लद्दाख के सबसे ऊंचे गांव चुशुल में शुरू हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, होगा ये फायदा
New Chinese settlement near Pangong Tso. (Satellite image @ 2024 Maxar Technologies via India Today)
सैटेलाइट ने द‍िखाया चीन का नया निर्माण, क्या भारत को सतर्क रहने की जरूरत? 

बताया गया है कि लापता पर्यटकों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था. दुर्गम और ठंडे क्षेत्र को देखते हुए खोज अभियान चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था. हालांकि मंगलवार को चारों के मिलने की सूचना से राहत की खबर सामने आई. दुर्बुक ब्लॉक के टांगचे पुलिस पोस्ट प्रभारी ने इसकी जानकारी दी. सूत्रों का कहना है कि सभी पर्यटकों की स्थिति की जांच की जा रही है और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं.

Advertisement

व्हिस्की नाला पैंग सेरछू रोड इलाके से ट्रेस किया गया

पैंगोंग झील और उसके आसपास का इलाका पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहां सतर्कता बरतना जरूरी माना जाता है. चार पर्यटकों के मिलने के बाद प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement