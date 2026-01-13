लद्दाख: पैंगोंग झील के पास लापता चार पर्यटक मिले, 9 जनवरी से थे गायब

लद्दाख की प्रसिद्ध पैंगोंग झील के पास 9 जनवरी से लापता बताए जा रहे चार पर्यटकों को मंगलवार दोपहर खोज लिया गया है. लापता पर्यटकों की पहचान शिवम चौधरी, जयवीर चौधरी, यश मित्तल और शुधांशु फौजदार के रूप में हुई है. ये सभी आखिरी बार 9 जनवरी को पैंगोंग झील क्षेत्र में देखे गए थे, जिसके बाद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था.

जानकारी के अनुसार, चारों पर्यटकों के लापता होने की खबर सामने आने के बाद इलाके में चिंता का माहौल बन गया था. सूत्रों के मुताबिक, इन्हें 13 जनवरी को व्हिस्की नाला पैंग सेरछू रोड इलाके से ट्रेस किया गया. इस संबंध में इंचार्ज पुलिस पोस्ट तंगयचे, दुर्बुक ब्लॉक ने पुष्टि की है कि सभी चारों लोगों को खोज लिया गया है.

बताया गया है कि लापता पर्यटकों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था. दुर्गम और ठंडे क्षेत्र को देखते हुए खोज अभियान चुनौतीपूर्ण माना जा रहा था. हालांकि मंगलवार को चारों के मिलने की सूचना से राहत की खबर सामने आई. दुर्बुक ब्लॉक के टांगचे पुलिस पोस्ट प्रभारी ने इसकी जानकारी दी. सूत्रों का कहना है कि सभी पर्यटकों की स्थिति की जांच की जा रही है और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं.

व्हिस्की नाला पैंग सेरछू रोड इलाके से ट्रेस किया गया

पैंगोंग झील और उसके आसपास का इलाका पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, लेकिन मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहां सतर्कता बरतना जरूरी माना जाता है. चार पर्यटकों के मिलने के बाद प्रशासन की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है.

