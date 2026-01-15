scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सीमा पर फिर मंडराए पाकिस्तानी ड्रोन, पूंछ और सांबा में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल

जम्मू-कश्मीर के पूंछ और सांबा जिलों में भारत-पाक सीमा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने से सुरक्षा एजेंसियों अलर्ट मोड पर हैं. LoC और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास ड्रोन मंडराने के बाद सुरक्षा बलों ने एंटी-ड्रोन सिस्टम सक्रिय कर दिया. इससे पहले राजौरी में भी संदिग्ध ड्रोन देखे गए थे, जिन्हें रोकने के लिए सेना ने फायरिंग की थी.

Advertisement
X
जम्मू-कश्मीर में फिर दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन. (photo: ITG)
जम्मू-कश्मीर में फिर दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन. (photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर में सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें तेज कर दी हैं. पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. पूंछ और सांबा जिलों में भारत-पाक सीमा पर गुरुवार रात पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तत्काल एंटी-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (Anti-UAS) सक्रिय करना पड़ा. इसके साथ ही सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन गतिविधि सबसे पहले पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास देखी गई. यहां सीमा चौकियों के आसपास एक ड्रोन को मंडराते हुए देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत अपनी एंटी-ड्रोन प्रणाली को सक्रिय कर दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके.

सीमा पर फिर मंडराए पाकिस्तानी ड्रोन

सम्बंधित ख़बरें

drone sightings came after Army Chief General Upendra Dwivedi issued a warning to Pakistan against ceasefire violations and cross-border provocations.
जम्मू-कश्मीर में फिर दिखे संदिग्ध ड्रोन, इलाके में हाई अलर्ट, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन
cold temperatures in drass and indian army's vigilance
भारतीय सेना के हौसले के आगे द्रास की ठंड भी पस्त, जवानों ने किया योगा
Heavy snowfall begins in the hills of Uttarakhand and Himachal Pradesh
कहीं जमा पानी, कहीं दूर-दूर तक बर्फ की चादर.. गुलजार हुई कश्मीर घाटी
lashkar e taiba
PoK में लश्कर की खौफनाक साजिश, आतंकियों की बड़े पैमाने पर भर्ती... टॉप कमांडर ने डाला डेरा
सेना की सफलता के लिए मांगी दुआ.
कश्मीर में मस्जिद-मदरसे पुलिस के रडार पर, निजी और वित्तीय जानकारी मांगी, विपक्ष भड़का

इसी तरह, सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में भी अंतरराष्ट्रीय सीमा (International Border) के पास एक ड्रोन के देखे जाने की सूचना मिली है. सूत्रों ने बताया कि दोनों ही मामलों में ड्रोन भारतीय क्षेत्र के पास मंडराते नजर आए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखी.

इन घटनाओं के बाद भारत-पाक सीमा पर तैनात सेना और अन्य सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके.

Advertisement

LoC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखे ड्रोन

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की ड्रोन गतिविधियां सामने आई हों. इससे पहले मंगलवार रात भी राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पार से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे. उस दौरान सेना के जवानों ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ड्रोन को रोकने के लिए फायरिंग भी की थी. ड्रोन के जरिए निगरानी, घुसपैठ या किसी साजिश की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बल हर स्तर पर सतर्कता बरत रहे हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement