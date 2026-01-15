सीमा पर फिर मंडराए पाकिस्तानी ड्रोन, पूंछ और सांबा में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल

जम्मू-कश्मीर में सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतें तेज कर दी हैं. पाकिस्तान की ओर से ड्रोन गतिविधियों की खबरों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. पूंछ और सांबा जिलों में भारत-पाक सीमा पर गुरुवार रात पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों को तत्काल एंटी-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (Anti-UAS) सक्रिय करना पड़ा. इसके साथ ही सीमा पर चौकसी और कड़ी कर दी गई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन गतिविधि सबसे पहले पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास देखी गई. यहां सीमा चौकियों के आसपास एक ड्रोन को मंडराते हुए देखा गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत अपनी एंटी-ड्रोन प्रणाली को सक्रिय कर दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके.

सीमा पर फिर मंडराए पाकिस्तानी ड्रोन

इसी तरह, सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में भी अंतरराष्ट्रीय सीमा (International Border) के पास एक ड्रोन के देखे जाने की सूचना मिली है. सूत्रों ने बताया कि दोनों ही मामलों में ड्रोन भारतीय क्षेत्र के पास मंडराते नजर आए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखी.

इन घटनाओं के बाद भारत-पाक सीमा पर तैनात सेना और अन्य सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके.

LoC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखे ड्रोन

यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की ड्रोन गतिविधियां सामने आई हों. इससे पहले मंगलवार रात भी राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पार से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे कई संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे. उस दौरान सेना के जवानों ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए ड्रोन को रोकने के लिए फायरिंग भी की थी. ड्रोन के जरिए निगरानी, घुसपैठ या किसी साजिश की आशंका को देखते हुए सुरक्षा बल हर स्तर पर सतर्कता बरत रहे हैं.

