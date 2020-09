जम्मू कश्मीरः कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने की नापाक हरकत, गोलीबारी में एक जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत की गई है. नौगाम सेक्टर में LoC के करीब पाकिस्तान द्वारा की गई गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि दो अन्य घायल हो गए.

घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से नौगाम सेक्टर में सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाया गया. वहीं, भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है.

Pakistan initiated unprovoked ceasefire violation along LoC in Naugam sector, Baramulla today morning by firing mortars & other weapons. Befitting response given. One soldier lost his life. Two soldiers sustained injuries, condition stable: PRO Defence Srinagar #JammuandKashmir