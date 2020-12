विकिपिडिया ने दिखाया J-K का गलत नक्शा, भारत ने दिया लिंक हटाने का आदेश

जम्मू-कश्मीर का गलत नक्शा दिखाए जाने को लेकर भारत सरकार ने विकिपिडिया से अपनी वेबसाइट पर लगे लिंक को हटाने का आदेश दिया है. इससे पहले ट्विटर की ओर से भी जम्मू-कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया गया था जिसके लिए उसने माफी मांगी थी.

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक आदेश जारी करते हुए ऑनलाइन जानकारी देने वाली वेबसाइट विकिपीडिया से अपने प्लेटफॉर्म से जम्मू-कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने वाले लिंक को तुरंत हटाने को कहा है.

मंत्रालय की ओर से यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत जारी किया गया है. विकिपीडिया पर जम्मू-कश्मीर का गलत नक्शा दिखाया गया है.

Ministry of Electronics and Information Technology has issued an order under Section 69A of the Information Technology Act, 2000 directing Wikipedia to remove the link from their platform that has shown the wrong map of Jammu and Kashmir. pic.twitter.com/MPkvQUG5RH