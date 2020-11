जम्मू-कश्मीर: कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन, तीन जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों का एक्शन जारी है. उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में LOC के पास चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षाबलों के तीन जवान शहीद हो गए. ऑपरेशन में सेना के दो जबकि BSF का एक जवान शहीद हो गया. इससे पहले सुरक्षाबल के जवानों ने एलओसी पर आतंकियों के घुसपैठ की एक कोशिश नाकाम कर दी. इसमें दो घुसपैठिए मार गिराये गए.

वहीं समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार कांस्टेबल सुदीप सरकार ने माछिल सेक्टर में ऑपरेशन के दौरान अपनी जान गंवा दी. भारतीय सेना भी आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल है. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकारी ने बताया कि आतंकियों के खिलाफ संयुक्त अभियान अब भी जारी है.

#UPDATE Constable Sudip Sarkar lost his life during the operation in Machil Sector. Reinforcements received from Indian Army. Joint operation still underway: Border Security Force (BSF). #JammuAndKashmir https://t.co/M9rZTcaoaO