J-K: सुरक्षाबल को बड़ी कामयाबी, अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने आए 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने आए आतंकियों को मौत के घाट सुला दिया गया है. ये एनकाउंटर श्रीनगर के बेमिना इलाके में हुआ. एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हुआ. एनकाउंटर में कुल तीन आतंकी मारे गए हैं, इसमें लश्कर ए तैयबा के दो आतंकवादी भी शामिल हैं.

बता दें कि अमरनाथ यात्रा दो साल से कोरोना संकट की वजह से बंद थी. अब 30 जून से यह यात्रा फिर से शुरू हो रही है. यात्रा पर आतंकियों की निगाहें हैं, जिसकी वजह से सुरक्षाबल, खुफिया एजेंसी अलर्ट पर हैं.

IGP पुलिस विजय कुमार ने इस ऑपरेशन को बड़ी सफलता बताया है. पुलिस ने आतंकियों के पास से दो AK47, 10 मैगजीन, जिंदा कारतूस आदि बरामद किये हैं.

#Pakistan based handlers had sent two #Pakistani #terrorists of LeT #terror outfit along with one local terrorist Adil Hussain Mir of Pahalgam #Anantnag, who has been in #Pakistan since 2018 (now all 3 killed), with the intention to attack #Yatra: IGP Kashmir@JmuKmrPolice