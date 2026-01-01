scorecardresearch
 
LoC के पास ड्रोन से गिराया गया संदिग्ध सामान, सेना, SOG, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

पुंछ में LoC के पास संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट की सूचना के बाद भारतीय सेना, SOG और पुलिस ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. ग्रामीणों ने ड्रोन से किसी वस्तु के गिराए जाने की जानकारी दी थी. सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और इलाके में सघन तलाशी जारी है. अब तक कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है.

सर्च अभियान में जुटे जवान (Photo: Screengrab)
नए साल के पहले दिन भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा ( Line of Control ) के पास संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सीमा पार से आए एक ड्रोन ने LoC के नजदीक किसी संदिग्ध वस्तु को गिराया, जिसके बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई.

इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

सूचना मिलते ही भारतीय सेना, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने तत्काल इलाके को घेर लिया और सघन तलाशी अभियान शुरू किया. सुरक्षा बलों ने संभावित ड्रोन ड्रॉप जोन को चिन्हित कर आसपास के जंगलों, खेतों और बस्तियों में सर्च बढ़ा दिया है. एहतियातन सीमावर्ती गांवों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं और निगरानी उपकरणों के जरिए हवाई गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

ड्रोन से संदिग्ध सामग्री गिराने की आशंका

हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है. सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रोन से गिराई गई वस्तु क्या थी और उसका मकसद क्या हो सकता है. सूत्रों का कहना है कि ड्रोन गतिविधि की सूचना विश्वसनीय मानी जा रही है, इसलिए ऑपरेशन में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही.

गौरतलब है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन इससे पहले भी ड्रोन के जरिए जम्मू-कश्मीर में हथियार, गोला-बारूद और मादक पदार्थ गिराने की कोशिश करते रहे हैं. हाल के सालों में ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके चलते सुरक्षा एजेंसियां ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेती हैं.

 

