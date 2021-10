J-K: अनंतनाग में संदिग्ध शख्स को मारी गोली, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से क्रॉस कर रहा था चेकप्वाइंट

जम्मू-कश्मीर में पिछले दो दिनों से लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. घाटी में सेना और पुलिस के जवानों की कड़ी नजर है. इस बीच, अनंतनाग जिले में गुरुवार देर रात को एक संदिग्ध व्यक्ति को सुरक्षाकर्मियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. दरअसल, एसयूवी से जा रहे शख्स ने मोंघाल ब्रिज पर नाका पार किया, जिसके बाद सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन ने उसे रोकने की कोशिश की.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी. इस वजह से शख्स के संदिग्ध होने का शक हुआ. चेकप्वाइंट को जबरदस्ती पार करने के बाद जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, तब उसने कार को उनकी तरफ मोड़ दिया. पुलिस को गड़बड़ी का शक होते ही सेल्फ डिफेंस में फायरिंग करनी पड़ी. इसी दौरान शख्स की मौत हो गई.

वहीं, गाड़ी में बैठा ड्राइवर गाड़ी से भागने में कामयाब रहा. मारे गए व्यक्ति की पहचान अभी नहीं हो सकी है. पुलिस यह पता करने की कोशिश में है कि आखिर में यह शख्स कौन है और कहां का रहने वाला है. आतंकी घटनाओं की वजह से केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन काफी सतर्क है और किसी अन्य घटना को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है.

J&K: Firing incident has been reported in Rooh Monghall in Anantnag district of South Kashnir. Details awaited.