कश्मीर में आतंकियों का सीरियल अटैक- दो घंटे में तीन नागरिकों की हत्या, बिंदरू मेडिकेट के मालिक को मार डाला

जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने फिर नापाक हरकत की है. आतंकवादियों ने दो घंटे के भीतर 3 नागरिकों की हत्या कर दी. सबसे पहले आतंकियों ने श्रीनगर के इकबाल पार्क के पास बिंदरू मेडिकेट के मालिक माखन लाल की गोली मारकर हत्या कर दी.

आतंकवादियों ने इकबाल पार्क के पास माखन लाल बिंदरू पर गोलियां चलाईं थीं. आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. वारदात के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है. आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है. बिंदरू की हत्या पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शोक जताया और इस घटना की निंदा की.

What terrible news! He was a very kind man. I’ve been told he never left during the height of militancy and remained with his shop open. I condemn this killing in the strongest possible terms & convey my heartfelt condolences to his family. God bless his soul. https://t.co/c29M0u2PUe