J-K: कुलगाम में महिला टीचर की हत्या, आतंकियों ने गोली मारकर ली जान

जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है. सुरक्षाबलों द्वारा चलाए जा रहे अभियानों से बौखलाए आतंकियों ने एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मृतक महिला टीचर का नाम रजनी पत्नी राजकुमार है. वह सांबा की रहने वाली थी.

बताया जा रहा है कि यह घटना कुलगाम के गोपालपोरा की है. यहां गोपालपोरा हाई स्कूल की टीचर रजनी पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी. इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला सांबा की रहने वाली थी. उधर, सुरक्षाबलों ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

#KulgamTerrorIncidentUpdate: Injured lady teacher, a #Hindu & resident of Samba (Jammu division) #succumbed to her injuries. #Terrorists involved in this #gruesome #terror crime will be soon identified & neutralised.@JmuKmrPolice https://t.co/8rZR3dMmLY