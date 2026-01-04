गोलियां, ग्रेनेड, दवाएं और मीट... बारामूला के जंगलों में मिले आतंकी ठिकाने से क्या-क्या बरामद हुआ

बारामूला पुलिस ने सीआरपीएफ 53 बटालियन, 46 राष्ट्रीय राइफल्स, एएसटी और बम निरोधक दस्ते के साथ मिलकर एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया. यह अभियान डीएसपी ऑप्स बारामूला के नेतृत्व में सुचलिवारन के जंगल क्षेत्र में खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था.

तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को जंगल में एक आतंकी ठिकाना मिला. ठिकाने की गहन तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में संदिग्ध और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया. इसके बाद सुरक्षा बलों ने उस ठिकाने को नष्ट कर दिया. इस पूरे ऑपरेशन में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है.

सुरक्षा बलों को ठिकाने से क्या-क्या मिला?

सुरक्षा बलों ने ठिकाने से एके-47 की 24 राउंड गोलियां बरामद कीं, जो जंग लगी हुई थीं और उन पर किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निशान नहीं था. इसके अलावा दो हथगोले भी मिले, जिनमें से एक पर रजिस्ट्रेशन नंबर 86पी 01-03 632 लिखा था, जबकि दूसरे पर कोई नंबर नहीं था. एक 3 लीटर का स्टील का कनस्तर भी मिला, जिसमें मीट रखा हुआ था.

दवाएं और कपड़े भी बरामद

तलाशी के दौरान कुछ दवाएं भी बरामद की गईं, जैसे- एसिक्लोफेनाक, पैरासिटामोल और क्लोरजोक्साजोन. इसके साथ एक वायरलेस एंटीना भी मिला. जंग लगी हुई एक आरी, दो काले रंग के छाते, एक जोड़ी जूते, टूटी हुई एक कुल्हाड़ी, जंग लगा वायर कटर और एक स्टील का कटोरा भी बरामद किया गया. बरामद की गई सामग्री से साफ है कि इस ठिकाने का इस्तेमाल लंबे समय से किया जा रहा था.

