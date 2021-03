ज्वालामुखी मंदिर मामले में छिड़ा Twitter वॉर, सुब्रमण्यम स्वामी को DC कांगड़ा ने दिया ये जवाब

हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी मंदिर में गैर-हिन्दू समुदाय के 2 व्यक्तियों की नियुक्ति पर ट्विटर वॉर छिड़ गई है. बीजेपी के राज्य सभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है कि हिमाचल प्रदेश में प्रशासन ने गैर-हिंदुओं को नियुक्त किया है. उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी मंदिर एक शक्ति पीठ है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकांश मंदिरों को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है. राजनेता और बाबू, हिंदू मंदिरों को अपनी निजी जागीर के रूप में चलाते हैं. मंदिर प्रशासन सीधे सीएम के अधीन आता है और गैर हिन्दू लोगों को यहां नौकरी पर रखा गया है.



Himachal Pradesh gov appoints non-Hindus to administer Jawalamukhi Temple - a Shakti Peeth. HP gov has completely taken over most of the Temples. Politicians and babus run Hindu Temples as their personal fiefdoms. Temple administration comes directly under CM.