Himachal Factory blast: हिमाचल प्रदेश के ऊना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 7 की मौत, 10 बुरी तरह झुलसे

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में बड़ा ब्लास्ट (Himachal Pradesh Tahliwal Factory Blast) होने की खबर सामने आई है. ऊना जिले के टाहलीवाल स्थित फैक्ट्री में हुए इस ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो गई है. कहा जा रहा है कि सभी ब्लास्ट में जिंदा जल गए थे. इसके अलावा 10 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं. सभी जख्मी लोगों को ऊना के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है. फायर ब्रिगेड और कुछ अन्य प्रशासनिक लोग मौके पर पहुंच गए हैं.

मृतकों में एक तीन साल की बच्ची भी शामिल है और वह ब्लास्ट के दौरान अपनी मां के साथ थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, मृतक महिलाएं यूपी की बताई जा रही है. हालांकि, अभी प्रशासन की ओर से मृतकों की शिनाख्त होनी बाकी है.

Himachal Pradesh | At least six workers charred to death in a blast at a factory in Bathu industrial area of Una. Around 12 suffered burn injuries and brought to a hospital in Una. pic.twitter.com/gmt5B0nJ4K