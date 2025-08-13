हिमाचल ने भूटान को गिफ्ट किए चिलगोज़ा के 5000 पौधे, सबसे महंगे ड्राई फ्रूट्स में से एक

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूटान सरकार को 5,000 चिलगोजा पौधे भेंट किए. इसे दोनों देशों के बीच दोस्ती के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है.

रॉयल भूटानीज एम्बेसी की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ताशी पेल्डन और मिनिस्टर काउंसलर चिमी वांगमो के नेतृत्व में एक भूटानी प्रतिनिधिमंडल ने सुक्खू से मुलाकात की और आपसी संबंधों पर चर्चा की.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि अक्टूबर में JICA प्रोजेक्ट के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 50 किलोग्राम बीज भी भूटान को उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच दोस्ती का समझौता 1949 में हुआ था, जिसे 2007 में नवीनीकृत किया गया.

सीएम सुक्खू ने बताया कि चिलगोजो पौधे हिमाचल के किन्नौर जिले, चंबा जिले के पांगी और भरमौर क्षेत्रों में पाए जाते हैं. इन बीजों का लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान है और ये बाजार में महंगे दाम पर बिकते हैं. इनके अलावा, इन बीजों में औषधीय गुण होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू से भरपूर होते हैं.

मुख्यमंत्री ने भूटान सरकार को इन पौधों के रोपण के लिए तकनीकी सहयोग देने की भी पेशकश की. ताशी पेल्डन ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया.

