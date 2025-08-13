scorecardresearch
 

Feedback

हिमाचल ने भूटान को गिफ्ट किए चिलगोज़ा के 5000 पौधे, सबसे महंगे ड्राई फ्रूट्स में से एक

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूटान सरकार को 5,000 चिलगोजा पौधे भेंट किए हैं. अक्टूबर में 50 किलोग्राम बीज भी भेजे जाएंगे. सुक्खू ने तकनीकी सहयोग का आश्वासन दिया है. चिलगोजा हिमाचल के किन्नौर और चंबा क्षेत्रों में पाया जाता है और इसमें औषधीय और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं.

Advertisement
X
अक्टूबर में भूटान को चिलगोजा के बीज भेजे जाएंगे. (Photo- Getty)
अक्टूबर में भूटान को चिलगोजा के बीज भेजे जाएंगे. (Photo- Getty)

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूटान सरकार को 5,000 चिलगोजा पौधे भेंट किए. इसे दोनों देशों के बीच दोस्ती के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है.

रॉयल भूटानीज एम्बेसी की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ताशी पेल्डन और मिनिस्टर काउंसलर चिमी वांगमो के नेतृत्व में एक भूटानी प्रतिनिधिमंडल ने सुक्खू से मुलाकात की और आपसी संबंधों पर चर्चा की.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि अक्टूबर में JICA प्रोजेक्ट के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा एकत्र किए गए लगभग 50 किलोग्राम बीज भी भूटान को उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच दोस्ती का समझौता 1949 में हुआ था, जिसे 2007 में नवीनीकृत किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

15 अगस्त लॉन्ग वीकेंड पर घूमने का है प्लान, ये 5 डेस्टिनेशन बना देंगे आपकी यात्रा खास 
12,000 फीट की ऊंचाई पर मनाएं जन्माष्टमी, युला कांडा में श्रीकृष्ण की दिव्य पूजा 
NDRF personnel during the removal of debris at disaster-hit Dharali area
उत्तराखंड-हिमाचल में भारी बारिश का कहर, अलर्ट के बाद हर्षिल बाजार को कराया गया खाली 
Bishop Cotton School Kidnapping Case
विदेशी कॉल और कनाडा कनेक्शन... शिमला के स्कूल किडनैपिंग केस का ऐसे हुआ पर्दाफाश! 
india natural disasters
भारत में मौसम का कहर: 7 महीनों में 1626 मौतें, 1.57 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद 

सीएम सुक्खू ने बताया कि चिलगोजो पौधे हिमाचल के किन्नौर जिले, चंबा जिले के पांगी और भरमौर क्षेत्रों में पाए जाते हैं. इन बीजों का लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण योगदान है और ये बाजार में महंगे दाम पर बिकते हैं. इनके अलावा, इन बीजों में औषधीय गुण होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू से भरपूर होते हैं.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने भूटान सरकार को इन पौधों के रोपण के लिए तकनीकी सहयोग देने की भी पेशकश की. ताशी पेल्डन ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement