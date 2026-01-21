9 साल की लड़की ने दिया बच्चे को जन्म? क्या है वायरल तस्वीर के पीछे का सच

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हरियाणा के कैथल की नौ साल की बच्ची के द्वारा एक बच्चे को जन्म देने की खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है. इसमें एक महिला पुलिस अधिकारी जो इस वक्त कैथल के सिटी थाना की प्रभारी है की एक स्पीच भी है. वो कह रही हैं कि मेरे सामने एक मामला आया था जिसमें नौ साल की बच्ची को उसके ग्यारह साल के भाई ने प्रेगनेंट कर दिया और उसके बाद बच्ची ने एक बच्चे को भी जन्म दिया. वीडियो में आगे बच्ची नवजात शिशु के साथ दिखाई भी दे रही है.

और पढ़ें

इस मामले पर कैथल पुलिस की ओर से DSP ललित कुमार ने आधिकारिक बयान जारी किया है. कुमार ने साफ किया कि असल में इस घटना में किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है. सिटी थाना SHO गीता की स्पीच लगभग एक साल से ज्यादा पुरानी है जो कि उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर किसी सेमिनार में दी थी जिसको इस्तेमाल करके और एक बच्ची व नवजात शिशु का वीडियो साथ में लगाकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है.

कैथल पुलिस की तरफ से DSP ललित कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि कैथल में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है. हमने कैथल के सभी थानों से इस चीज की जांच करवा ली है. कैथल पुलिस में इस तरह का कोई मामला नहीं है खबर पूरी तरह से फेक है.

Advertisement

पुलिस ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे मामलों में लोगों को चाहिए कि वे किसी भी वीडियो या खबर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें.

Input: वीरेंद्र पुरी

---- समाप्त ----