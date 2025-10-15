एडीजीपी पूरन, एसआई का सुसाइड, दो सुसाइड नोट... समझिए कैसे आपस में जुड़े हुए ये सारे मामले

हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. पूरन ने वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान करने का आरोप लगाया था. इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है. वहीं, इसी बीच मंगलवार को रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई ने सुसाइड कर लिया और खुद को गोली मार ली. एएसआई ने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया था. जिसमें उसने पूरन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हैं.

एएसआई ने वीडियो में लगाया है 50 करोड़ की डील का आरोप

एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड नोट में और अपने आखिरी वीडियो में IPS वाई पूरन कुमार और राव इंद्रजीत का नाम लिया है. उसने आरोप लगाया है कि कुख्यात गैंगस्टर राव इंद्रजीत ने 50 करोड़ की डील कर हत्या के एक केस से अपना नाम निकलवाया था. राव इंद्रजीत हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर है, फिलहाल अमेरिका में छिपा बैठा है.

वह ‘जेम्स म्यूजिक’ नाम की कंपनी चलाता है. उसका कनेक्शन हिमांशु भाऊ गैंग से बताया जा रहा है. हाल ही में रोहतक फाइनेंसर मंजीत मर्डर केस में उसका नाम सामने आया था. एल्विश यादव के घर हुई फायरिंग में भी उसका नाम उछला था. सिंगर फाजिलपुरिया पर हमले में भी राव इंद्रजीत का लिंक जुड़ा है. उस पर हरियाणा में कई आपराधिक केस दर्ज हैं.

एएसआई ने पूरन और उनके परिवार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

एएसआई संदीप लाठर ने आईपीएस वाई पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. सुसाइड से पहले बनाए गए वीडियो में एएसआई ने कहा है कि वाई पूरन भ्रष्टाचारी अफसर थे. उनके खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद हैं. उन्होंने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड किया. उन्होंने जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया. मैं अपनी शहादत देकर जांच की मांग कर रहा हूं. इस भ्रष्टाचारी परिवार को छोड़ा नहीं जाए. एएसआई के आरोपों से हरियाणा पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

ASI के परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से किया मना

ASI संदीप कुमार लाठर का शव लाढ़ौत में मामा के घर पर ही रखा हुआ है. मंगलवार रात तक पुलिस और प्रशासन के बीच पोस्टमार्टम को लेकर सहमति नहीं बनी. साथ ही परिजनों की तरफ से अभी पुलिस को लिखित में शिकायत भी नहीं दी गई है. बुधवार को परिजन और खाप व ग्रामीण एक मीटिंग करेंगे. इसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा.

आज होगा पूरन के शव का पोस्टमार्टम

हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जिन्होंने 7 अक्टूबर को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. उनके शव का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा. परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने की अनुमति दे दी है. यह घटनाक्रम चंडीगढ़ पुलिस द्वारा उनके परिवार को पोस्टमार्टम के लिए शव की पहचान करने का निर्देश देने के लिए अदालत का रुख करने के एक दिन बाद सामने आया है.

एक अधिकारी ने बताया कि परिवार पोस्टमार्टम के लिए सहमत हो गया है. ऐसे में पोस्टमार्टम पीजीआईएमईआर में किया जाएगा. आपको बता दें कि पुलिस की याचिका पर, एक स्थानीय अदालत ने कुमार की पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार को 15 अक्टूबर तक व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया था. ऐसा न करने पर आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

ASI के आरोपों की जांच कर रही है पुलिस

पुलिस का कहना है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं. दोनों केसों का एक दूसरे से संबंध है या नहीं, इसकी जांच करवा रहे हैं. दोनों ही मामलों को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है. जांच के बाद ही एक्शन लिया जाएगा.

