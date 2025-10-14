scorecardresearch
 

Feedback

IPS सुसाइड और ASI आत्महत्या में क्या कनेक्शन? संदीप की मौत से उठे 6 सवाल

हरियाणा में IPS अधिकारी पूरन कुमार की सुसाइड की गुत्थी अब और पेचीदा हो गई है. पूरन कुमार की मौत के बाद आज हरियाणा पुलिस के एक ASI ने भी खुदकुशी कर ली. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, ASI ने अपनी जान देने का कारण IPS पूरन कुमार के खिलाफ जांच की मांग को बताया.

Advertisement
X
IPS पूरन के बाद अब हरियाणा पुलिस के ASI संदीप ने भी किया सुसाइड (Photo- ITG)
IPS पूरन के बाद अब हरियाणा पुलिस के ASI संदीप ने भी किया सुसाइड (Photo- ITG)

हरियाणा में IPS वाई पूरन कुमार की सुसाइड की गुत्थी अब और पेचीदा हो गई है. IPS के सुसाइड के बाद मंगलवार को हरियाणा पुलिस के एक ASI ने भी खुदकुशी कर ली है. खुदकुशी की वजह पूरन कुमार के खिलाफ जांच की मांग को बताया है. इस आत्महत्या ने एक बात साफ कर दी है कि पूरा मामला बहुत ही उलझा हुआ है. 

इस मामले में अब कई सवाल उठ रहे हैं. सवाल ये कि आखिर हरियाणा पुलिस के दो लोगों ने एक सप्ताह के अंदर खुद की जान क्यों ली? एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं? एक सुसाइड जिसने दलित राजनीति का रंग ले लिया है. आखिर कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं आईपीएस की मौत के? आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा?

दो सुसाइड से उठ रहे कई सवाल

सम्बंधित ख़बरें

IPS Puran Kumar is a corrupt police officer: ASI Sandeep Kumar, suicide note.
IPS की मौत में जाति का एंगल, 8 दिन बाद ASI के सुसाइड से आया भूचाल 
IPS Puran Kumar
IPS के सुसाइड नोट के जवाब में ASI का सुसाइड नोट! 
पूरन कुमार सुसाइड मामले में कोर्ट ने परिवार को जारी किया नोटिस
IPS पूरन के पोस्टमार्टम पर खींचतान, कोर्ट पहुंची पुलिस, कहा- देरी से सबूत नष्ट हो रहे 
SANDEEP LATHAR AND PURAN SINGH
हरियाणा IPS के बाद ASI का सुसाइड, दलित उत्पीड़न को मुद्दा बनाने में क्या जल्दबाजी कर गई कांग्रेस? 
IPS and ASI Suicide case Haryana
IPS के सुसाइड नोट के जवाब में ASI का सुसाइड नोट... उलझ गई पूरन कुमार की डेथ मिस्ट्री 

ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है. लेकिन सियासत, सिस्टम और जाति के बीच इस पूरे खेल में नया ट्विस्ट आ गया है. रोहतक में हरियाणा पुलिस के एक एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. संदीप कुमार ने चार पेज का सुसाइड नोट और एक वीडियो छोड़ा है. जिसमें ASI ने दिवंगत IPS वाई पूरन कुमार और उनके गनमैन सुशील कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. 

Advertisement

ASI के सुसाइड नोट और वीडियो के मुताबिक आईपीएस वाई पूरन कुमार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थे. आईपीएस ने गिरफ्तारी के डर से सुसाइड की. गिरफ्तारी का असर परिवार की राजनीति और पत्नी पर पड़ने वाला था. जांच की आंच उसकी पत्नी और परिवार तक पहुंच रही थी. पत्नी और परिवार भी भ्रष्टाचार में लिप्त था, आईएएस पत्नी और विधायक साले की धौंस दिखाते थे. जातिवाद का सहारा लेकर सिस्टम को हाईजैक किया. पूरन की पत्नी को भी डर है कि कहीं जांच की आंच उस तक ना पहुंच जाए. एएसआई के मुताबिक यही वजह है कि पूरन की पत्नी पूरे मामले को नया मोड़ देने की कोशिश कर रही हैं. इतना ही नहीं मरने से पहले संदीप कुमार ने वाई पूरन पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के भी संगीन आरोप लगाए हैं. 

कौन थे ASI संदीप कुमार? 

ASI संदीप कुमार मूल रूप से जींद के रहने वाले थे...फिलहाल वह रोहतक के लाढ़ौत रोड पर अपने मामा के घर रह रहे थे... वह पिछले एक साल से रोहतक के साइबर सेल में तैनात था। उनकी डेडबॉडी लाढ़ौत रोड पर खेत में बने मामा के मकान से मिली है...

6 अक्टूबर को रोहतक पुलिस ने पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार को शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार किया था. इससे अगले ही दिन 7 अक्टूबर को पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में अपनी कोठी पर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था. लेकिन अब एक और सुसाइड ने इस मामले को बेहद पेंचीदा बना दिया है. जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है.

Advertisement

पहला सवाल- एक सुसाइड के जवाब में दूसरा सुसाइड क्यों? 

दूसरा सवाल- IPS वाई पूरन कुमार पर आरोप लगाने वाले संदीप को खुद को क्यों गोली मारनी पड़ी? 

तीसरा सवाल- क्या संदीप कुमार पर कोई दबाव था? 

चौथा सवाल- संदीप ने सुसाइड के बजाय जांच में सहयोग को प्राथमिकता क्यों नहीं दी? 

पांचवा सवाल- क्या संदीप कुमार और वाई पूरन की आत्महत्या का आपस में कोई सीधा संबंध है? 

छठा सवाल- आखिर कोई किसी और की जांच के लिए खुद की जान कैसे ले सकता है जिससे उसका सीधा संबंध ना हो?

वीडियो बनाकर गए संदीप

संदीप अपने सुसाइड नोट और वीडियो में अपनी आत्महत्या की वजह भी बताते हैं. वो वाई पूरन कुमार की जांच की मांग करते हुए कहते हैं कि शायद उनके सुसाइड के बाद जांच ठीक से हो. वो भगत सिंह को अपना आदर्श बताते हैं, लेकिन सुसाइड के पीछे उनकी ये दलीलें समझ के परे नजर आती हैं. क्योंकि जितनी जानकारी होने का वो दावा कर रहे हैं वो जांच में काम आ सकती थी. उसके लिए सुसाइड करने की क्या जरूरत पड़ी. ऐसे में हरियाणा में पुलिस डिपार्टमेंट में दो सुसाइड से ये साफ हो गया है कि ये पूरा मामला इतना सीधा नहीं हैं. इसके पीछे कोई बड़ा खेल है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement