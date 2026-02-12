scorecardresearch
 
गुरुग्राम में प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल पर छात्र से मारपीट का आरोप, FIR दर्ज

गुरुग्राम में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर कक्षा 8 के छात्र से मारपीट और उसकी मां से अभद्र व्यवहार का आरोप लगा है. शिकायत के आधार पर भोंडसी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं स्कूल प्रबंधन ने छात्र पर इंस्टाग्राम के जरिए मैसेज भेजने का आरोप लगाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

स्कूल में छात्र से मारपीट. (Photo: Representational)
हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ कक्षा आठ के छात्र से मारपीट और उसकी मां से अभद्र व्यवहार करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह मामला भोंडसी थाना क्षेत्र का है. बच्चे की मां, जो भोंडसी के रियान एन्क्लेव की निवासी हैं,उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया है कि 28 जनवरी की सुबह उन्हें स्कूल से फोन आया कि उनका बेटा घायल हो गया है. सूचना मिलने के बाद जब वह स्कूल पहुंचीं तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा घायल अवस्था में था.

इंस्टाग्राम मैसेज विवाद में बढ़ा मामला

महिला का आरोप है कि जब उन्होंने इस बारे में स्कूल प्रबंधन से बात की तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे के साथ उनकी मौजूदगी में भी मारपीट की गई. शिकायत में यह भी कहा गया है कि मां और बेटे को जेल भेजने की धमकी दी गई.

वहीं पुलिस के अनुसार स्कूल प्रिंसिपल और एक शिक्षक ने छात्र पर इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज भेजने का आरोप लगाया है. इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने की बात सामने आई है. मामले की शिकायत मिलने के बाद भोंडसी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी.

स्कूल प्रबंधन और छात्र पक्ष आमने-सामने

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और जरूरत पड़ने पर स्कूल स्टाफ और अन्य गवाहों से भी पूछताछ की जाएगी. मामले में तकनीकी साक्ष्य और अन्य सबूतों की भी जांच की जा रही है.

इस घटना के सामने आने के बाद स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

