गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर, वाहन की टक्कर से स्कूटर सवार नाले में गिरा, मौत

हरियाणा के गुरुग्राम में तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक 55 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा दिल्ली-जयपुर हाईवे के पास हुआ, जहां टक्कर लगने के बाद स्कूटर सवार व्यक्ति सड़क किनारे बने नाले में जा गिरा. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गुरुग्राम के फिरोज गांधी कॉलोनी निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई है. वो मानेसर स्थित एक निजी कंपनी में काम करते थे. बुधवार शाम काम खत्म करने के बाद वह अपने स्कूटर से मानेसर से राजीव चौक की ओर लौट रहे थे.

मानेसर से लौट रहे व्यक्ति की हादसे में मौत

बताया जा रहा है कि जब वह बेस्टेक बिल्डिंग के पास पहुंचे, तभी एक तेज रफ्तार वाहन ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि राजेश कुमार अपने स्कूटर सहित सड़क किनारे बने नाले में गिर गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें नाले से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक के बेटे मोहित की शिकायत के आधार पर सेक्टर 37 थाना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. सेक्टर 37 थाना प्रभारी मनजीत सिंह ने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. जल्द ही आरोपी चालक की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा.

अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ FIR दर्ज

इस हादसे के बाद एक बार फिर हाईवे के किनारे बने खुले नालों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर लोहे की रेलिंग तो लगी है, लेकिन नालों के ऊपर जाल या अन्य सुरक्षा इंतजाम नहीं हैं. करीब एक साल पहले भी एक महिला की नाले में गिरने से मौत हो चुकी है.

