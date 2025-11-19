scorecardresearch
 

Feedback

गुजरात में पकड़ा गया सीरियाई युवक, बिना वैध वीजा रहने के आरोप में गिरफ्तार

गुजरात के देवभूमि द्वारका में पुलिस ने एक सीरियाई युवक और उसके स्थानीय साथी को बिना वैध वीजा ठहरने के आरोप में गिरफ्तार किया. युवक के पास केवल एक्सपायर्ड स्टूडेंट वीजा और एक यूएनएचसीआर कार्ड मिला, जिससे संदेह बढ़ गया. पुलिस ने तीन पासपोर्ट जब्त किए और दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

Advertisement
X
सीरियाई युवक गिरफ्तार (Photo: Representational)
सीरियाई युवक गिरफ्तार (Photo: Representational)

गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में पुलिस ने एक सीरियाई युवक और उसके स्थानीय साथी को बिना वैध वीजा रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बाद बढ़ी सुरक्षा जांच के बीच की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि खंभालिया के पास धरमपुर गांव स्थित प्रेसिडेंट स्कूल में एक संदिग्ध विदेशी युवक रह रहा है.

जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 29 वर्षीय अली मयहूब को हिरासत में लिया. वह सीरिया के जबलेह शहर का रहने वाला है. उसके साथ उसके स्थानीय साथी 33 वर्षीय महीपत कच्छतिया को भी पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार दोनों एक ही स्कूल में रहते थे और स्कूल का संचालन कच्छतिया करता था.

सीरियाई युवक द्वारका से गिरफ्तार

पुलिस ने अली मयहूब से तीन सीरियाई पासपोर्ट और राजकोट के मारवाड़ी एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा जारी एक एक्सपायर्ड स्टूडेंट वीजा बरामद किया. यह वीजा आखिरी बार जुलाई 2023 तक ऑनलाइन बढ़ाया गया था. वर्तमान समय में उसके पास कोई वैध वीजा नहीं था. उसने पुलिस को एक यूएनएचसीआर रिफ्यूजी कार्ड भी दिखाया, जिससे संदेह और बढ़ गया.

युवक स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था

पुछताछ में उसने बताया कि वह 2019 में स्टूडेंट वीजा पर भारत आया था और 2023 में पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ जाने की कोशिश की, लेकिन वीजा न होने के कारण दाखिला नहीं मिला. इसके बाद वह राजकोट से खंभालिया आ गया और अपने साथी के साथ रहने लगा. पुलिस ने दोनों के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement