लव अफेयर और बेटी का किडनैप..., गुस्साए बाप ने रंजिश में शख्स को मारपीट कर धमकाया

गुजरात के जामनगर में चार दिन पहले एक युवक के अपहरण और मारपीट का गंभीर मामला सामने आया है. प्रेम प्रसंग की रंजिश के चलते आरोपियों द्वारा युवक का अपहरण कर उस पर हमला किए जाने की शिकायत दर्ज की गई है. प्रेम प्रसंग की दुश्मनी को लेकर युवक पर हमला किए जाने की बात शिकायत में दर्ज की गई है. साथ ही आरोपियों ने शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

सुरेश टॉयटा नामक युवक के साथ जामनगर–राजकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर खीजड़िया बायपास के पास आरोपियों ने मारपीट की और धमकाया. इस घटना के पीछे कारण यह बताया गया है कि शिकायतकर्ता सुरेश टॉयटा के एक रिश्तेदार द्वारा आरोपी की बेटी के अपहरण की घटना से आरोपी मन में रंजिश रखे हुए थे.

शिकायत के आधार पर पंचकोशी ‘ए’ डिवीजन पुलिस ने कुल पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया. इनमें से एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि शेष चार आरोपियों को पंचकोशी ‘ए’ डिवीजन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

