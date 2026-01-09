scorecardresearch
 
झूठी शादी, झूठा तलाक... UK के वीजा के लिए भरूच में बड़ा रैकेट, आपसी विवाद से खुली पोल

गुजरात के भरूच जिले में विदेश भेजने के नाम पर फर्जी शादी और फर्जी तलाक का बड़ा घोटाला सामने आया है. पालेज पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि लंदन जाने के लिए झूठे मैरिज सर्टिफिकेट और कोर्ट के नकली तलाक आदेश तैयार किए गए. इस कबूतरबाजी रैकेट में UK और कनाडा में रह रहे आरोपियों की भूमिका भी सामने आई है.

UK के वीजा के लिए भरूच में चल रहा बड़ा रैकेट (Photo: file photo)
गुजरात के भरूच जिले में विदेश जाने की चाह रखने वालों को ठगने वाला एक संगठित कबूतरबाजी रैकेट पालेज पुलिस की जांच में बेनकाब हुआ है. लंदन भेजने के लिए फर्जी शादी, झूठे दस्तावेज और बाद में फर्जी तलाक दिखाकर पैसों की हेराफेरी किए जाने का यह पूरा मामला एक शिकायत की तफ्तीश के दौरान सामने आया.

UK में रह रही महिला से झूठी शादी

पालेज पुलिस को दी गई एक एप्लीकेशन की जांच के दौरान, पालेज थाना प्रभारी (PI) आनंद चौधरी और उनकी टीम ने पाया कि जंबूसर निवासी रिजवान इस्माइल मेदा ने UK में रह रही तस्लीमा बानू इस्माइल कारभारी को अपनी पत्नी बताकर झूठी शादी का प्रमाण प्रस्तुत किया था. इसके लिए तस्लीमाबानू और अन्य आरोपियों की मदद से एक फर्जी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार कराया गया.

फर्जी शादी का प्रमाण दिखाकर यूके पहुंचा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि रिजवान मेदा ने एजेंट शोएब दाऊद इखरिया से संपर्क कर तस्लीमाबानू का UK वीजा अपनी पत्नी के रूप में अप्लाई करवाया. फरवरी 2024 में तस्लीमा बानू ने एजेंट को फर्जी शादी का प्रमाण दिखाया, जिसके आधार पर रिजवान को डिपेंडेंट वीजा पर UK बुला लिया गया.

दोनों के बीच विवाद से खुली पोल

हालांकि, बाद में पैसों के लेन-देन को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. इसी दौरान रिजवान मेदा ने आवेदक मिन्हाज याकूब उघरादार के माध्यम से पुलिस के समक्ष एक झूठी शिकायत दर्ज करवाई, ताकि खुद को पीड़ित दिखाया जा सके. जांच में यह भी सामने आया कि तस्लीमा बानू के कजिन फैसल और मूल कंथारीया गांव के निवासी तथा वर्तमान में कनाडा में रह रहे वकील साजिद कोठिया ने भरूच कोर्ट का एक फर्जी तलाक आदेश तैयार कर उसे असली दस्तावेज के रूप में पेश किया.

ब्रिटिश हाई कमीशन को दी गई जानकारी

UK जाने के लिए फर्जी शादी और फर्जी तलाक की साजिश सामने आते ही पालेज पुलिस ने खुद शिकायतकर्ता बनकर मामला दर्ज किया है. पुलिस ने इस रैकेट में शामिल UK और कनाडा में स्थायी चारों आरोपियों की जानकारी ब्रिटिश हाई कमीशन और संबंधित एम्बेसी को भेज दी है.

भरूच पुलिस को आशंका है कि यह गैंग भरूच समेत अन्य जिलों में भी इसी तरह लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर चुका है. फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और अन्य पीड़ितों व आरोपियों की पहचान की जा रही है.

