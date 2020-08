गुजरात: बीजेपी विधायक हर्ष सांघवी कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी

कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है. गुजरात में भी हर रोज कई नए मामले सामने आ रहे हैं. सूरत से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हर्ष सांघवी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं. गुरुवार सुबह ट्वीट कर हर्ष ने इस बात की जानकारी दी.



हर्ष सांघवी ने ट्वीट कर लिखा, ‘आज मैंने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया, रिजल्ट पॉजिटिव आया है. मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं. जो भी लोग पिछले दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, वो सभी अपना टेस्ट करवा लें और जरूरी सावधानियां बरतें’.

