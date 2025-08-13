scorecardresearch
 

लिव-इन में रहने वाली बेटी को दीं नींद की गोलियां, पिता और चाचा ने दबाया गला, फिर रातोंरात कर दिया अंतिम संस्कार

गुजरात के बनासकांठा में पिता और चाचा ने लिव-इन में रहने वाली बेटी को नींद की गोलियां देकर फांसी पर लटका दिया और रातोंरात अंतिम संस्कार कर दिया. परिवार ने मौत को आत्महत्या बताया था, लेकिन प्रेमी की हाईकोर्ट याचिका के बाद हत्या का खुलासा हुआ. पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, पिता अब भी फरार है.

चंद्रिका (File Photo: ITG)
चंद्रिका (File Photo: ITG)

गुजरात के बनासकांठा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पिता और चाचा ने मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि वह लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. यह मामला थराद तहसील का है, जहां चंद्रिका और हरेश फरवरी में पालनपुर में मिले और दोनों के बीच प्यार हो गया.

मई में चंद्रिका अपने घर शादी में गई तो परिवार ने उसे पालनपुर लौटने से मना कर दिया और शादी की तैयारी शुरू कर दी. डर के कारण चंद्रिका ने हरेश को मैसेज कर कहा कि वह उसे ले जाए, वरना जबरन शादी कर दी जाएगी. 4 जून को हरेश उसे अहमदाबाद ले आया, दोनों ने लिव-इन का करार किया और घूमने निकल पड़े.

पिता और चाचा ने मिलकर बेटी को मौत के घाट उतारा 

चंद्रिका के परिवार ने उसे लापता बताकर पुलिस में शिकायत की. 12 जून को दोनों राजस्थान से पकड़े गए. चंद्रिका को परिवार को सौंप दिया गया और हरेश को पुराने मामलों में जेल भेज दिया गया. 21 जून को जेल से बाहर आने के बाद हरेश को चंद्रिका के कई इंस्टाग्राम मैसेज मिले, जिनमें उसने जान का खतरा बताया था.

24 जून को चंद्रिका की मौत की खबर आई, जिसे परिवार ने आत्महत्या बताया. लेकिन हरेश की शिकायत पर जांच में खुलासा हुआ कि पिता और चाचा ने उसे नींद की गोलियां देकर गला दबाकर फांसी दी और रातोंरात अंतिम संस्कार कर दिया. पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पिता फरार है.

पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, पिता फरार

इस घटना पर एएसपी सुमन नाला ने कहा कि लिव इन में रहने वाली बेटी को पिता ने मौत के घाट उतारा. उसने अपने भाई के साथ मिलकर पहले बेटी को नींद की गोलियां दी फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया. इतना ही नहीं रातोंरात उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. फरार पिता को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. 

