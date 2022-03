Weather Update: दिल्ली में मार्च से मई के बीच पड़ेगी भीषण गर्मी, आसमान से बरसेगी 'आग', IMD ने दी चेतावनी

Weather Update: तकरीबन दो महीने तक कंपकंपाती ठंड के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi Weather Update) में गर्मी शुरू हो गई है. रोजाना न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग (IMD) ने आगामी गर्मी के मौसम के लिए चेतावनी जारी की है. IMD ने बताया है कि दिल्ली में मार्च से मई महीने के बीच अधिक गर्मी पड़ेगी. मौसम विभाग ने बताया कि इस साल नॉर्मल से अधिक गर्मी होगी.

मौसम विभाग (IMD) की भविष्यवाणी के अनुसार, मध्य भारत के पश्चिमी और आसपास के क्षेत्रों, दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर-पश्चिम भारत और पूर्वोत्तर भारत के उत्तरी हिस्सों में मार्च से मई की अवधि में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है.

हालांकि, पेनिनसुलर भारत और पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तरी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में मौसम कम गर्म होगा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में बुधवार और गुरुवार को दिल्ली में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है. इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में सुबह न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

इस साल पड़ेगी भीषण गर्मी

IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, "गर्मियों के दौरान पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी की लहरों की घटना की संभावना अधिक होगी, जबकि इंडो-गैगनेटिक प्लेन्स में गर्मी की लहरें तुलनात्मक रूप से कम होंगी.'' उन्होंने आगे कहा, "जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के प्रमुख हिस्सों, गुजरात और दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है."

