Delhi Weather: दिल्ली में शीतलहर से राहत लेकिन प्रदूषण की मार, एयरपोर्ट पर धुंध, जानें मौसम

Delhi Weather Today: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में क्रिसमस पर शीतलहर (Cold Wave) से तो राहत मिली है, लेकिन फिर भी सुबह के वक्त सर्दी काफी है. कोहरे के साथ आसमान में प्रदूषण की धुंध भी छाई है. राजधानी की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब होने से दिल्लीवाले परेशान हैं. मौसम विभाग (IMD) ने अनुसार दिल्ली में आज यानी 25 दिसंबर को न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है.

IMD ने बताया कि दिन में हल्का कोहरा भी छाया रह सकता है. जानकारी के मुताबकि, दिल्ली एयरपोर्ट पर धुंध के कारण कम विजिबिलिटी है. हालांकि, अभी तक फ्लाइट्स पर इसका असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है. जबकि ठंड के कारण लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है, जिससे राहत पाने के लिए आग का सहारा लिया जा रहा है.

People sit around a fire to warm themselves during cold winter morning in Delhi Visuals from near National Highway-24 pic.twitter.com/8uFhonZRn7

हवा की गुणवत्ता मापने वाली एजेंसी SAFAR के मुताबिक, वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है. दिल्ली में AQI 398 रिकॉर्ड किया गया जो बहुत खराब माना जाता है.

Delhi | Air Quality Index (AQI) is presently at 398 (overall) in the 'very poor' category, as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)-India



Visuals from near Munirka and Nauroji Nagar pic.twitter.com/Q0nLhajSJh