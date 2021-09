Today Weather: दिल्ली में बदला मौसम, कई इलाकों में बारिश, अगले चार दिन के लिए ये अलर्ट जारी

Weather Forecast Today: उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है. मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्‍थान के कई इलाकों में आज (बुधवार) बारिश होने का अनुमान जताया है. राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह ही हल्की से मध्यम बारिश हुई है. दिल्ली में आंधी-बारिश को लेकर मौसम विभाग (IMD) ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि अगले 4 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जबकि अगले 3 दिन के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले कुछ घंटों में दिल्ली और एनसीआर से अधिकतर इलाकों में बारिश होने की संभावना है. वहीं, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कासगंज, मोदीनगर, किठौर, अमरोहा, गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुआ, हापुड़, सियाना, सिकंदराबाद, बुलंदशहर, जहांगीराबाद, अनूपशहर, मेरठ, बिजनौर, संभल, अलवर और आस-पास के इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Shamli, Muzaffarnagar, Kandhla, Bijnaur, Khatauli, Sakoti Tanda, Hastinapur, Chandpur, Baraut, Daurala, Bagpat, Kithor, Garhmukteshwar, Siyana, Bulandshahar, Shikarpur, Khurja, Pahasu, Debai, Aligarh, Iglas, Raya, Hathras, Mathura (U.P.) during next 2 hours. pic.twitter.com/w9HYm01c8R