दिल्ली: राजेंद्र नगर में UPSC अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, परीक्षा में एक और अवसर की मांग

UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने दिल्ले के ओल्ड राजेंद्र नगर में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों ने देर रात तक अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया. ये सभी परीक्षा के लिए एक और अतिरिक्त प्रयास (Attempt) की मांग कर रहे हैं. इनका कहना है कि कोरोना काल के दौरान परीक्षा नहीं दे पाने के कारण उन्होंने प्रयास खो दिए, क्योंकि तब ये लोग लॉकडाउन के चलते तैयारी नहीं कर सके. अन्य परीक्षाओं के लिए भी अतिरिक्त समय दिया गया है.

Delhi | UPSC aspirants held a protest in Old Rajinder Nagar area demanding an extra attempt for the exam.



"We lost attempts amid Covid as we couldn't prepare that's why we want extra attempts. These extra attempts were given to students appearing for other exams", they say. pic.twitter.com/DuNlacSwke