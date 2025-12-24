चचेरी बहन के साथ रिलेशन पर भड़का दोस्त, साथियों के साथ मिलकर कर दी किशोर की हत्या

दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां 18 साल के युवक की कथित तौर पर उसके ही दोस्तों ने रिश्ते के विवाद में हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मृतक का शव मुनक नहर से बरामद हुआ था, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

और पढ़ें

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान सदर बाजार निवासी अंकित के रूप में हुई है. वह 18 नवंबर से गुलाबी बाग इलाके से लापता था. 22 नवंबर को पीसीआर कॉल के जरिए हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास मुनक नहर में एक शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. आउटर नॉर्थ दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हरेश्वर स्वामी ने बताया कि शव के हाथ और पैर जूते के फीते से बंधे हुए थे और गले में रूमाल मिला था. शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

मामले की जांच उस समय तेजी से आगे बढ़ी जब स्पेशल सेल ने रोहिणी इलाके से 23 वर्षीय आरोपी आशीष को एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया. पूछताछ के दौरान आशीष ने अंकित की हत्या की बात कबूल कर ली. उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी23 साल के विशाल धिलोड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया.

Advertisement

पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह निजी विवाद था. आशीष, अंकित के अपनी चचेरी बहन के साथ कथित रिश्ते से नाराज था. उसने कई बार अंकित को बहन से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन जब वह नहीं माना तो दोनों आरोपियों ने साजिश रचकर उसकी हत्या की योजना बनाई.

घटना वाले दिन आरोपियों ने अंकित को टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन बुलाया. वहां से उसे स्कूटी पर गड्डा कॉलोनी स्थित एक मकान में ले जाया गया. पुलिस के अनुसार, वहां अंकित को नशा दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई. बाद में शव को सबूत मिटाने के इरादे से एक पिकअप वाहन में ले जाकर बावाना इलाके में मंदिर के पास मुनक नहर में फेंक दिया गया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल पिकअप वाहन और स्कूटी भी बरामद कर ली है. फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

---- समाप्त ----