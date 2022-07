Delhi Metro Blue Line News: दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में तकनीकी खराबी, इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक रूट प्रभावित

Delhi Metro Blue Line News: दिल्ली-NCR की लाइफलाइन की कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में मंगलवार को एक बार फिर से तकनीकी खराबी आ गई है. बताया जा रहा है कि यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बीच सिग्नलिंग में परेशानी आ रही है. इन दोनों स्टेशनों के बीच सर्विस भले ही जारी है, लेकिन मेट्रो की रफ्तार काफी धीमी है. इस वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

दरअसल, मेट्रो से हजारों लोग सुबह के वक्त यात्रा करते हैं. यही वक्त दफ्तर जाने का होता है. ऐसे में मेट्रो में खराबी आने पर लोगों को ऑफिस पहुंचने में भी देरी हो सकती है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने बयान जारी कर कहा है कि इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक की सेवाओं में देरी हो रही है. हालांकि दूसरी सभी लाइनों पर सेवा सामान्य है.

Blue Line Update



Delay in services from Indraprastha to Yamuna Bank.



Normal service on all other lines.