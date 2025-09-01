scorecardresearch
 

'कांग्रेस ने दिल्ली में BJP को जिताने और AAP को हराने की रची थी साजिश', सौरभ भारद्वाज का आरोप

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी ने 2025 का दिल्ली चुनाव सिर्फ बीजेपी को जिताने के मकसद से लड़ा था. उन्होंने कांग्रेस पर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया.

आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज. (Photo: X/@AAP)
आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी पर 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जिताने और AAP को हराने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया. पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा, 'कांग्रेस का मकसद खुद जीतना नहीं, बल्कि AAP को हराना था, जिसने एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र को उजागर किया है.'

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के एक हालिया इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था, 'दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तय किया था कि चाहे BJP जीत जाए, लेकिन AAP को हर हाल में हराना है.' आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, 'यह कोई आनन-फानन में लिया गया फैसला नहीं था. कांग्रेस की दिल्ली इकाई ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे शीर्ष नेताओं को इस साजिश के लिए राजी किया और उन्हें AAP को हराने की खुली छूट दी गई.'

सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'कांग्रेस ने AAP के हर बड़े नेता को निशाना बनाने के लिए अलग-अलग रणनीतियां बनाईं, लेकिन BJP के उम्मीदवारों जैसे प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता या रमेश बिधूड़ी के खिलाफ उनकी कोई योजना नहीं थी.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतना घिनौना चेहरा तो 1984 के दंगों में भी नहीं देखा गया होगा, जितना घिनौना चेहरा 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में निकल कर सामने आया है. 

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली में आज जब गरीबों की झुग्गियां टूट रही हैं, उनका रोजगार छीना जा रहा है, तो लोग सोचते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल सत्ता में होते, तो ऐसा नहीं होता. चुनावी खर्चों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बताया कि AAP ने 14 करोड़, BJP ने 57 करोड़ और कांग्रेस ने 46 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसमें 44 करोड़ रुपये नकद चंदे के रूप में थे. 

आम आदमी पार्टी के नेता ने सवाल उठाया, 'चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार 2,000 रुपये से ज्यादा नकद चंदा नहीं लिया जा सकता. फिर 44 करोड़ रुपये नकद कहां से आए? कांग्रेस ने इसके लिए कोई बड़ा कैंपेन नहीं चलाया, न ही घर-घर जाकर चंदा मांगा.' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब AAP को चेक से 1 करोड़ का चंदा मिला, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुद्दा बनाया, लेकिन कांग्रेस के 44 करोड़ के नकद चंदे पर BJP खामोश रही.

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में कांग्रेस समर्थकों से आत्ममंथन करने की अपील की. उन्होंने कहा, '2025 के दिल्ली चुनाव ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया. कांग्रेस के समर्थकों को अब सोचना होगा कि यह पार्टी आखिर कर क्या रही है?' उन्होंने मांग की कि कांग्रेस के नकद चंदे की जांच हो और BJP-कांग्रेस की इस मिलीभगत को जनता के सामने लाया जाए. 

