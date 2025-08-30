scorecardresearch
 

'CM रेखा गुप्ता दें इस्तीफा...', दिल्ली के कालकाजी मंदिर के सेवादार की हत्या पर भड़की AAP

दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार योगेंद्र सिंह का हत्या के मामले में AAP ने बीजेपी सरकार की कड़ी आलोचना की है. पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और नेता अनिल झा ने सरकार की नाकामी पर हमला बोला. आतिशी ने कानून व्यवस्था की खराब स्थिति पर चिंता जताई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस्तीफा मांगा है.

कालकाजी हत्याकांड मामले में आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांगा (File Photo: PTI)
कालकाजी हत्याकांड मामले में आम आदमी पार्टी ने सीएम रेखा गुप्ता का इस्तीफा मांगा (File Photo: PTI)

दिल्ली के कालकाजी मंदिर में 29 अगस्त की रात को एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई. मंदिर परिसर के अंदर प्रसाद को लेकर हुए झगड़े में सेवादार योगेंद्र सिंह को पीट-पीटकर मार डाला गया. इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है. AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बाद, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और AAP विधायक अनिल झा ने रेखा गुप्ता सरकार की कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर तीखी आलोचना की है. 

आतिशी ने क्या कहा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, 'दिल्ली में कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बन गई है. शुक्रवार की रात कालकाजी मंदिर में कुछ व्यक्तियों ने एक सेवादार पर डंडे और रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर दी. यह घटना दिल्ली में बढ़ते अपराध और नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है.'

उन्होंने कहा, यह कोई पहला मामला नहीं है. कुछ ही दिनों पहले मैदानगढ़ी में ट्रिपल मर्डर हुआ था. इसके अलावा निज़ामुद्दीन में पार्किंग विवाद के दौरान चाकू से हमला कर किसी की हत्या की गई. आईपी एक्सटेंशन में भी चोरी रोकने का प्रयास करने वाले एक व्यक्ति की हत्या हुई. दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाओं से यह स्पष्ट हो रहा है कि अपराधियों को पुलिस की कार्रवाई का भय नहीं है. सुरक्षा एजेंसियों पर लोगों का भरोसा डगमगा रहा है.

यह भी पढ़ें: 'प्रवेश वर्मा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें...' कालकाजी हादसे को लेकर रेखा सरकार पर भड़कीं आतिशी

वीडियो के कैप्शन में आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से इस्तीफे की मांग की और कहा कि दिल्ली में बीजेपी की चार इंजन की सरकार फेल हो चुकी है.

AAP MLA अनिल झा ने क्या कहा?

शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'दिल्ली में बीजेपी की चार इंजन की सरकार होने के बावजूद कालकाजी मंदिर के एक पुजारी की पीट-पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई. यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि हमारी आस्था पर भी हमला है. यह सब बीजेपी सरकार-दिल्ली पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ. बीजेपी कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह फेल है.'

उन्होंने कहा, वैसे तो देश भर में बीजेपी धार्मिंक उन्माद फैलाती है, लेकिन दिल्ली में धर्म की रक्षा कर रहे पुजारी की जान नहीं बचा पाई. दिल्ली में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और अपराधियों के हौसले बुलंद है. 

आप विधायक अनिल झा ने कालकाजी मंदिर मामले में BJP सरकार को घेरा

विधायक अनिल झा ने कहा कि दिल्ली में एमसीडी, कैंटोमेंट बोर्ड, एनडीएमसी, डीडीए ओर एलजी सब बीजेपी के अधीन है. लेकिन तब भी राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की जर्जर है. देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार की इंटेलिजेंस फेल नजर आ रही है.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

