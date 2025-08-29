'चार इंजन बेचकर चार नाव खरीद लो...', दिल्ली में जलभराव को लेकर बीजेपी सरकार पर बरसी AAP

दिल्ली में शुक्रवार को कुछ देर बारिश हुई और ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, दिल्ली विधानसभा सभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत अन्य नेताओं ने पटपड़गंज, संगम बिहार, लक्ष्मी नगर, एम्स, गीता कॉलोनी, संजय झील, साउथ दिल्ली, एमबी रोड समेत दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हुए जलभराव का वीडियो साझा कर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा. बीजेपी ने BJP से अनुरोध करते हुए कहा कि जब दिल्ली का यही हाल रखना है तो बीजेपी अपने चारों इंजन कबाड़ी को बेचकर 4 नाव खरीद ले. बीजेपी की दी गई इन सुविधाओं का दिल्लीवाले अकेले क्यों मज़ा लें?

सौरभ भारद्वाज ने बारिश के बाद हुए जलभराव पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बारिश से संजय झील का भी बहुत अच्छा हाल है. संजय झील के आसपास का कई किलोमीटर का एरिया झील में तब्दील हो गया है. बीजेपी ने आते ही दिल्ली में झीलों की संख्या बढ़ा दी है. बीजेपी की सरकार बहुत मेहनत कर रही है. दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर झीलों को बढ़ा रही है. मनीष सिसोदिया पटपड़गंज में सिर्फ स्कूल और दो-तीन स्वीमिंग पूल ही बनवा पाए, लेकिन अब जो बीजेपी सरकार आई है, उसने पूरे हाइवे पर ही स्वीमिंग पूल बना दिया है और दिल्लीवालों से कह रही है कि तैरो, कितना तैर सकते हो? सीएम रेखा गुप्ता रोजगार के नए साधन उपलब्ध करा रही हैं. बीजेपी ने पूरे पटपड़गंज को ही स्वीमिंग पूल बना दिया है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब पुराने मकानों की नींव के पास पानी जमा रहेगा तो उसकी नींव कमजोर हो जाएगी. बसंत कुंज के अंदर दीवार गिरी, उसमें दो बच्चे मर गए. निजामुद्दीन के पास छत गिरी, उसमें 7 लोग मर गए. बदरपुर में मीठापुर के पास एक दीवार गिरी, उसमें 7 लोग मारे गए. कालकाजी में पेड़ गिरने से 1 की मौत हुई. एक जगह खंभा गिरने से दो लोग मर गए. रक्षा बंधन के दिन सीवर खुला था, उसमें गिरकर ढाई साल का बच्चा मर गया. इस मानसून में अब तक दिल्ली में बारिश के कारण 35 से 40 लोगों की मौत हो चुकी है.

डिसिल्टिंग और ऑडिट पर सवाल

सौरभ भारद्वाज ने राजेंद्र नगर में हुए एक हादसे में तीन छात्रों की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि यह घटना दुखद थी, गलत था, नहीं होनी चाहिए था, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी ने सिर पर आसमान उठा लिया था। एलजी भी वहां गए थे, लेकिन अब एलजी किसी के पास नहीं गए. क्या अब लोग नहीं मर रहे है?

पटपड़गंज में BJP सरकार ने Swimming Pool और झील बना दी है, जिससे पुराने मकानों की नींव कमजोर हो रही है और हादसे हो रहे हैं।



बारिश के कारण दिल्ली में अब तक 35-40 लोगों की मौत हो चुकी है लेकिन सरकार और BJP के LG को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ रहा है।@Saurabh_MLAgk pic.twitter.com/Bh1Sa69roT — AAP (@AamAadmiParty) August 29, 2025

सौरभ भारद्वाज ने पटपड़गंज के एनएच 24 की एक वीडियो एक्स पर साझा कर कहा कि यह वीडियो दिल्ली की पटपरगंज के रोड का है. बीजेपी की चार इंजन की सरकार ने अब तो झूठे दावे करने भी बंद कर दिए हैं. सोच रहे हैं कि बारिश का मौसम खत्म हो और बला टले. दिल्ली वाले सोच रहे हैं कि आने वाले समय में ये बीजेपी सरकार दिल्ली को हर क्षेत्र में पीछे धकेल देगी. मेरा दिल्ली की सीएम से सवाल है कि क्या डिसिल्टिंग में भ्रष्टाचार हुआ है? आप डिसिल्टिंग के काम की थर्ड पार्टी ऑडिट से क्यों भाग रहे हैं? अगर डिसिल्टिंग हुई है, नलों से गाद निकाली गई है, ठेकेदारों को सही पेमेंट हुई है तो ऑडिट से क्या डर है?

आतिशी ने भी जलभराव पर हमला बोला

उधर, AAP नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी पटपड़गंज में हुए जलभराव का वीडियो साझा कर कहा कि पटपड़गंज का हाल देखिए. कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली की सड़कें और गलियां दरिया बन रही हैं. 6 महीने में ही भाजपा की 4-इंजन की सरकार ने दिल्ली को डुबोकर रख दिया है. क्या यही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का “प्रॉपर मैनेजमेंट”? इसी तरह उन्होंने लक्ष्मी नगर, एम्स, गीता कॉलोनी, संजय झील सहित दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हुए जलभराव का वीडियो साझा कर भाजपा की चार इंजन वाली सरकार को आड़े हाथों लिया.

जलभराव के अलग-अलग इलाकों में हालात

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुए जगह जगह जलभराव की वीडियो साझा कर बीजेपी पर हमला बोला. पार्टी ने कहा कि साउथ दिल्ली में थोड़ा वेनिस जैसा माहौल है. अब इसका क्रेडिट लेने बीजेपी के मंत्री नहीं आयेंगे. पार्टी ने संगम बिहार में हुए जल भराव की वीडियो साझा किया, जिसमें सड़क पर घुटने से ज्यादा पानी भरा हुआ है और वाहन पानी में फंसे हुए हैं. पार्टी ने कहा कि अगर संगम बिहार जा रहे हैं तो लाइफ जैकेट लेकर जाएं. क्या पता कब जरूरत पड़ जाए? यह बीजेपी के चार इंजनों वाली दिल्ली है, यहां तो ऐसे ही चलेगा. एमबी रोड पर भी भारी जल भराव हो गया.

AAP ने इसकी वीडियो साझा कर कहा कि जरा सी बारिश और एमबी रोड एमबी रिवर बन गया। तीन से चार फिट तक जल भराव साफ देखा जा सकता है. बीजेपी मानो हर दिन दिल्लीवासियों को नया चौलेंज दे रही हो कि अब ये पार करके दिखाओ.

