scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली: 3 दिन तक मां करती रही इंतज़ार, चौथे दिन नाले में मिली 4 साल की मासूम की लाश

दिल्ली के रोहिणी इलाके में तीन दिन से लापता चार साल की मासूम बच्ची का शव नाले से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई. 9 जनवरी को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने ड्रोन, स्निफर डॉग और टेक्निकल सर्विलांस से बच्ची की तलाश की थी. शव मिलने के बाद एफएसएल टीम ने जांच की. पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है जबकि परिवार में मातम पसरा हुआ है.

Advertisement
X
नाले में मिली बच्ची की लाश. (Photo: Representational)
नाले में मिली बच्ची की लाश. (Photo: Representational)

देश की राजधानी दिल्ली में तीन दिन तक एक मां हर आहट पर दरवाजे की ओर देखती रही... हर गुजरते पल के साथ उम्मीद कमजोर होती गई, लेकिन दिल यही कहता रहा कि बेटी लौट आएगी. लेकिन सोमवार को जो खबर आई, उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. 

दिल्ली के रोहिणी इलाके में तीन दिन से लापता चार साल की मासूम बच्ची का शव नाले से बरामद हुआ है. बच्ची का शव मिलते ही पूरे इलाके में मातम पसर गया. मामला रोहिणी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है. 9 जनवरी को चार साल की बच्ची घर से लापता हो गई थी. 

तीन दिन बाद नाले में मिली लाश

सम्बंधित ख़बरें

Sleepar Bus reality check aaj tak
रियलिटी चेक में खुली स्लीपर बसों पोल, नियमों को ठेंगा दिखा रहे ऑपरेटर, मौत का लाइसेंस बांट रहा विभाग
बारापुला फ्लाईओवर पर डिवाइडर से टकराकर स्कॉर्पियो पलटी, एक की मौत-छह घायल
cruise service in delhi
दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी! यमुना नदी में अगले महीने से चलेंगे क्रूज
Makar Sankranti पर नए ‘Seva Teerth’ में शिफ्ट होगा PMO
Vijay, Karur stampede, Tamil Nadu
करूर भगदड़ः थलापति विजय आज सीबीआई के सामने होंगे पेश, 41 लोगों की हुई थी मौत

परिजनों ने बच्ची की तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. शुरुआती जांच में पुलिस को अपहरण की आशंका भी लगी, जिसके बाद मामला गंभीरता से दर्ज कर जांच शुरू की गई.

बच्ची की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद ली, स्निफर डॉग लगाए गए और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मोबाइल लोकेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. कई टीमों को अलग-अलग इलाकों में बच्ची की तलाश के लिए लगाया गया लेकिन बच्ची नहीं मिली.

Advertisement

9 जनवरी को हुई थी लापता

फिर 12 जनवरी को विद्या पति नगर स्थित ध्रुव पिकेट के पास एक नाले में बच्ची का शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया. मौके पर पहुंचे माता-पिता ने बच्ची के शव की पहचान की, जिसके बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस के अनुसार, बच्ची के शरीर पर फिलहाल किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं.  संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मोबाइल क्राइम टीम और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement