दिल्ली: 3 दिन तक मां करती रही इंतज़ार, चौथे दिन नाले में मिली 4 साल की मासूम की लाश

देश की राजधानी दिल्ली में तीन दिन तक एक मां हर आहट पर दरवाजे की ओर देखती रही... हर गुजरते पल के साथ उम्मीद कमजोर होती गई, लेकिन दिल यही कहता रहा कि बेटी लौट आएगी. लेकिन सोमवार को जो खबर आई, उसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया.

और पढ़ें

दिल्ली के रोहिणी इलाके में तीन दिन से लापता चार साल की मासूम बच्ची का शव नाले से बरामद हुआ है. बच्ची का शव मिलते ही पूरे इलाके में मातम पसर गया. मामला रोहिणी के प्रेम नगर थाना क्षेत्र का है. 9 जनवरी को चार साल की बच्ची घर से लापता हो गई थी.

तीन दिन बाद नाले में मिली लाश

परिजनों ने बच्ची की तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई. शुरुआती जांच में पुलिस को अपहरण की आशंका भी लगी, जिसके बाद मामला गंभीरता से दर्ज कर जांच शुरू की गई.

बच्ची की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस ने व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया. पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद ली, स्निफर डॉग लगाए गए और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए मोबाइल लोकेशन और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. कई टीमों को अलग-अलग इलाकों में बच्ची की तलाश के लिए लगाया गया लेकिन बच्ची नहीं मिली.

Advertisement

9 जनवरी को हुई थी लापता

फिर 12 जनवरी को विद्या पति नगर स्थित ध्रुव पिकेट के पास एक नाले में बच्ची का शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया गया. मौके पर पहुंचे माता-पिता ने बच्ची के शव की पहचान की, जिसके बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. पुलिस के अनुसार, बच्ची के शरीर पर फिलहाल किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मोबाइल क्राइम टीम और एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है. इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है.



---- समाप्त ----