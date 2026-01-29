दिल्ली: 6 साल की मासूम बच्ची से रेप, तीन नाबालिग लड़कों पर लगा आरोप 

उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना भजनपुरा क्षेत्र से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है. गामड़ी रोड इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिए जाने का आरोप लगाया गया है. यह घटना 18 जनवरी की बताई जा रही है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

और पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में तीन नाबालिग लड़कों पर आरोप है. बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग आरोपी भजनपुरा थाना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करते हैं. यह भी सामने आया है कि आरोपी नाबालिग दिल्ली के बाहर के रहने वाले बताए जा रहे हैं. आरोप है कि इन नाबालिगों ने बच्ची को पैसों का लालच दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया.

6 साल की मासूम बच्ची से रेप

घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला. स्थानीय लोगों के साथ-साथ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए. शनिवार को हिंदू संगठनों ने गामड़ी रोड को जाम कर दिया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की. रोड जाम की वजह से इलाके में यातायात प्रभावित रहा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

Advertisement

सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें समझा बुझाकर रोड को खुलवाया. पुलिस ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शांत रुख अपनाया और सड़क से हट गए.

नाबालिग आरोपी फैक्ट्री में काम करते हैं

पुलिस के अनुसार, मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है. दोनों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है और उनसे पूछताछ जारी है. वहीं तीसरा नाबालिग आरोपी घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फरार नाबालिग को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी कानूनी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है. बच्ची और उसके परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने दो आरोपियों को अरेस्ट किया

इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों में घटना को लेकर गुस्सा और चिंता का माहौल है. लोग दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.



---- समाप्त ----