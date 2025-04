दिल्ली: शराब के नशे में शख्स ने कुत्ते से किया कुकर्म, ऐसे चढ़ा पुलिस के हत्थे

दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. शाहदरा में 36 साल के व्यक्ति ने नशे की हालत में कुत्ते से कुकर्म किया जिसके बाद अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान नौशाद के रूप में हुई है, जो गांधी नगर के गांधी मोहल्ला का निवासी है और पेशे से पानी सप्लाई करने का काम करता है. नौशाद ने अपने अपराध स्वीकार कर लिया है.

X

Anil Kumar, a property dealer, worked with the family’s domestic help, Shiv Shankar, to commit the gruesome murder. (Image for representation)