बर्ड फ्लू: केंद्रीय मंत्री बोले- न फैलाएं अफवाह, अच्छे से पकाकर चिकन खाने में खतरा नहीं

केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है बर्ड फ्लू पर लोग अफवाह न फैलाएं. उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू भारत में साल 2006 से ही है. उचित सावधानी से इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर पॉल्ट्री उत्पादों को अच्छी तरह से उबालकर और पकाकर खाया जाये तो इंसानों को इस बीमारी से कोई खतरा नहीं है.

गिरिराज सिंह ने कहा कि अबतक दिल्ली समेत 10 राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले पाए गए हैं. उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने अक्टूबर में ही बर्ड फ्लू की आशंकाओं को लेकर दिशानिर्देश जारी कर दिए थे.

It's important to not spread rumours about the bird flu. It's been seen in India since 2006. There's no risk to humans if it's cooked properly before eating. I'm writing to Delhi CM over closure of Ghazipur poultry market: Giriraj Singh, Union Animal Husbandry & Dairying Minister