दूरदर्शन की पूर्व DG पर टूटा दुखों का पहाड़, कोविड से मां-पति को खोया, नहीं मिली अस्पताल में जगह

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के कारण हालात भयावह होते जा रहे हैं, लोगों को सही से इलाज नहीं मिल रहा है, अस्पताल में बेड्स नहीं हैं और ऑक्सीजन की किल्लत है. दिल्ली की इसी चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का एक और उदाहरण देखने को मिला है. दूरदर्शन की पूर्व डायरेक्टर जनरल अर्चना दत्ता ने अपनी मां और अपने पति को सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर खो दिया, दोनों ही कोविड से पीड़ित थे, लेकिन दिल्ली के किसी भी अस्पताल में उन्हें जगह ना मिल सकी. ये घटना 27 अप्रैल की है, जो अब सामने आई है.



अर्चना दत्ता ने अपने इस दर्द को सोशल मीडिया पर बयां किया है. उन्होंने लिखा कि मेरे जैसे कई लोगों ने सोचा था कि उनके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हुआ. मेरी मां, मेरे पति दोनों बिना किसी इलाज के मर गए. दिल्ली के जिन अस्पतालों में हम जाते थे, वहां पर कोई मदद नहीं मिली. और हां, मरने के बाद दोनों ही कोविड पॉजिटिव घोषित किए गए.

Many people like me perhaps thought that it couldn't happen to them! But, it did happen! My mother and husband, both, died without any treatment. We failed to have access to all top notch Delhi hospitals we used to visit! Yes, after death they declared COVID positive.