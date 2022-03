Delhi Weather: दिल्ली में आज मौसम की दोहरी मार, बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं बढ़ाएंगी मुश्किलें!

Weather Forecast: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर से बारिश का अनुमान जताया गया है. मौसम विभाग ने कहा है कि गुरुवार को दिल्ली में बारिश हो सकती है. इसके अलावा, दिल्ली से सटे हुए एनसीआर के इलाकों में भी बारिश की संभावना जताई गई है. मालूम हो कि उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों में मौसम बदला है.

दिल्ली में बीते दिनों तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद मौसम थोड़ा सर्द हो गया था. दिल्लीवासियों पर मौसम की आज दोहरी मार पड़ने वाली है. दरअसल, बारिश के साथ-साथ तेज हवाओं के भी चलने के आसार हैं, जो लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है.

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली में बारिश के साथ-साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं. इनकी रफ्तार 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे होगी. नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली, साउथ-वेस्ट दिल्ली, एनसीआर आदि इलाकों में बारिश होगी. इसके अलावा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं.

IMD के मुताबिक, हरियाणा के गोहना, सोनीपत, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, यूपी के बागपत, बड़ौत आदि इलाकों में बारिश होगी. इसके अलावा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ आदि जैसे इलाकों में भी बारिश के आसार जताए गए हैं. वहीं, राजस्थान के मौसम में भी आज बदलाव आने की संभावना है. मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान के कोटपुतली, पिलानी आदि इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश हो सकती है.

03/03/2022: 04:50 IST; Light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 30-40 Km/h would occur over and adjoining areas of few places of North Delhi, North-East Delhi, North-West Delhi, South-West Delhi , NCR ( Gurugram)