दिल्ली में और सताएगी ठंड, 27 जनवरी को हो सकती है बारिश, घने कोहरे का अलर्ट

दिल्ली में 24 से 30 जनवरी 2026 के बीच ठंड के हालात बने रहने की संभावना है. पूरे सप्ताह आसमान में बादलों की मौजूदगी और सुबह के समय बार-बार कोहरा देखने को मिल सकता है. दिन का अधिकतम तापमान लगभग 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 4 से 13 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे खासकर सप्ताह की शुरुआत में रातें काफी ठंडी रहेंगी.

24 से 26 जनवरी के दौरान मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा. सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है और हवाएं सामान्यतः उत्तर-पश्चिम दिशा से हल्की गति से चलेंगी.

27 जनवरी को मौसम में बदलाव के संकेत

27 जनवरी को मौसम में बदलाव के संकेत हैं. इस दिन आसमान आमतौर पर बादलों से ढका रहेगा और एक-दो दौर की हल्की बारिश के साथ गरज-चमक हो सकती है. सुबह से दोपहर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है, जबकि दोपहर या शाम तक बहुत हल्की बारिश हो सकती है.

28 से 30 जनवरी के बीच हालात फिर से स्थिर

इस मौसम प्रणाली के गुजरने के बाद 28 से 30 जनवरी के बीच हालात फिर से स्थिर हो जाएंगे. आसमान सामान्यतः बादलों से ढका रहेगा, सुबह के समय उथला से मध्यम कोहरा बना रहेगा और हवाएं हल्की चलेंगी.

कुल मिलाकर, यह सप्ताह सामान्य से कम तापमान, लगातार बादल, सुबह-सुबह घना कोहरा और 27 जनवरी के आसपास बारिश व तेज हवाओं के एक छोटे दौर के साथ शीतकालीन मौसम की ठंडक को बनाए रखेगा.

