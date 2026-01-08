scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, पारा 5.8 डिग्री तक लुढ़का, शुक्रवार को भी नहीं मिलेगी राहत

दिल्ली में बढ़ती सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है. गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया. शुक्रवार को भी लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में इस साल का पहला 'कोल्ड डे' 6 जनवरी को दर्ज किया गया था.

Advertisement
X
दिल्ली में कड़ाके की ठंड (Photo: PTI)
दिल्ली में कड़ाके की ठंड (Photo: PTI)

देश की राजधानी दिल्ली  में सर्दी ने गुरुवार को लोगों को कंपकंपा दिया. इस सीजन का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जब पारा गिरकर 5.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. दिनभर तेज ठंड का एहसास बना रहा क्योंकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. शुक्रवार को भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी और मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में कंपकंपाती ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न निगरानी केंद्रों में पालम सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आया नगर में भी न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा.

सम्बंधित ख़बरें

Some accused of 2020 Delhi riots granted bail and warmly welcomed
दिल्ली में दंगा भड़काने वाले आरोपियों का फूलों से स्वागत क्यों? देखें
cyber fraud
21 हजार सिम से साइबर अपराधियों की मदद, टेलीकॉम कंपनी का सेल्स मैनेजर गिरफ्तार
बाप-बेटी गिरफ्तार.(Photo: Representational)
दिल्ली: पेड़ की टहनी गिरने से राहगीर की गई जान, PWD पर उठे सवाल
दिल्ली में 'तुर्कमान' पर तकरार के कितने किरदार? देखें विशेष
हल्ला बोल: दिल्ली में उपद्रव करने वालों को राजनीति का साथ क्यों मिल रहा?

अधिकतम तापमान की बात करें तो राजधानी में यह 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से करीब 1.5 डिग्री कम है. पालम में अधिकतम तापमान सिर्फ 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री से ज्यादा कम है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, यह स्थिति 'कोल्ड डे' की श्रेणी में आती है.

गुरुवार सुबह घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी. सफदरजंग में दृश्यता घटकर 500 मीटर और पालम में महज 100 मीटर रह गई थी. हालांकि सुबह करीब 8 बजे के बाद स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ. 

Advertisement

पालम सबसे ठंडा, घने कोहरे से सुबह की रफ्तार थमी

दिल्ली में इस साल का पहला ‘कोल्ड डे’ 6 जनवरी को दर्ज किया गया था, जब अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

इस बीच राजधानी की हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में रही और AQI 276 दर्ज किया गया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement