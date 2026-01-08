दिल्ली में सर्दी का सितम जारी, पारा 5.8 डिग्री तक लुढ़का, शुक्रवार को भी नहीं मिलेगी राहत

देश की राजधानी दिल्ली में सर्दी ने गुरुवार को लोगों को कंपकंपा दिया. इस सीजन का तीसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जब पारा गिरकर 5.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया. दिनभर तेज ठंड का एहसास बना रहा क्योंकि अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. शुक्रवार को भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी और मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में कंपकंपाती ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के विभिन्न निगरानी केंद्रों में पालम सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आया नगर में भी न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा. सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री कम रहा.

अधिकतम तापमान की बात करें तो राजधानी में यह 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से करीब 1.5 डिग्री कम है. पालम में अधिकतम तापमान सिर्फ 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री से ज्यादा कम है. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, यह स्थिति 'कोल्ड डे' की श्रेणी में आती है.

गुरुवार सुबह घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी. सफदरजंग में दृश्यता घटकर 500 मीटर और पालम में महज 100 मीटर रह गई थी. हालांकि सुबह करीब 8 बजे के बाद स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हुआ.

पालम सबसे ठंडा, घने कोहरे से सुबह की रफ्तार थमी

दिल्ली में इस साल का पहला ‘कोल्ड डे’ 6 जनवरी को दर्ज किया गया था, जब अधिकतम तापमान 15.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था. मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा.

इस बीच राजधानी की हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में रही और AQI 276 दर्ज किया गया.



