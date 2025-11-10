scorecardresearch
 

Delhi Lal Qila Bomb Blast: I-20 कार में हुआ था धमाका, सवार थे तीन लोग... टूटे पुर्जों से तलाशा जा रहा गाड़ी नंबर

Delhi Bomb Blast: दिल्ली के लाल किले के पास I20 कार में धमाका हुआ, जिसमें तीन लोग सवार थे. विस्फोट कार के पीछे हुआ, लेकिन मौके पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना. घायल और मृतकों के शरीर पर जलने या कीलों/तारों के निशान नहीं मिले. दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल फोरेंसिक टीम टूटे पुर्ज़ों से कार का नंबर तलाश रही है और जांच कर रही है कि यह दुर्घटना थी या किसी और कारण से हुआ.

घटनास्थल पर फॉरेंसिक और स्पेशल सेल की टीम पहुंचकर जांच कर रही है. (Photo: PTI)
दिल्ली के लाल किले के पास हुई कार विस्फोट की घटना में दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह विस्फोट एक I20 कार में हुआ था, जिसमें विस्फोट के समय तीन लोग सवार थे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि विस्फोट कार के पीछे के हिस्से में हुआ. घटनास्थल पर फॉरेंसिक और स्पेशल सेल की टीम गहनता से जांच कर रही है. विस्फोट के बाद मौके पर कोई बड़ा गड्ढा या क्रेटर नहीं पाया गया है. यह संकेत देता है कि शायद यह कोई सतह पर हुआ विस्फोट नहीं था, इसकी तीव्रता ज्यादा थी.

शरीर में कीलें या तार चुभने के कोई निशान नहीं मिले
ब्लास्ट में घायल या हताहत हुए लोगों के शरीर में कीलें या तार चुभने के कोई निशान नहीं मिले हैं. यदि यह उच्च तीव्रता का या IED होता, तो अक्सर ये निशान मिलते हैं. सूत्रों के अनुसार, विस्फोट में घायल हुए लोगों या जिनकी मौत हुई है, उनके चेहरे या शरीर पर विस्फोट के कारण काले पड़ने या जलने के निशान नहीं हैं. आग लगने की वजह से ही चोटें आई हैं.

टूटे पुर्ज़ों से कार का नंबर तलाशने की कोशिश
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम, फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की पहचान करने में जुटी है. जिस गाड़ी में विस्फोट हुआ, उसके जले हुए और टूटे हुए पुर्ज़ों की मदद से टीम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर तलाशने की कोशिश कर रही है. जांच एजेंसियां इस बात की पुष्टि करने में लगी हैं कि यह धमाका महज एक दुर्घटना थी, या इसके पीछे कोई और कारण है.

मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर
धमाके में लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे पूरी तरह टूटकर चारों ओर बिखर गए. धमाके में अब तक दस लोगों की मौत हुई है और 24 घायल हैं. घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मृतकों के शव लोक नायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया जारी है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई, और पास खड़ी लगभग 5-6 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. मलबे के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.

सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल को पूरी तरह सील कर जांच में जुट गई हैं. बम स्क्वॉड और फोरेंसिक टीम धमाके की वजह पता करने में लगे हैं. प्रारंभिक जांच में धमाके को हाई-इंटेंसिटी का बताया गया है. एनआईए की टीम को भी जांच के लिए मौके पर भेजा गया है, जो दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर आगे की छानबीन करेगी. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि यह विस्फोट किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था या किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण हुआ.

---- समाप्त ----
