scorecardresearch
 

Feedback

Delhi Blast: 'शरीर के अंग सड़क पर बिखरे थे, कार का स्टीयरिंग व्हील उड़ते देखा', चश्मदीद ने बयां किया दिल्ली ब्लास्ट का भयानक मंजर

Delhi Lal Qila Blast News: दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम कार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम दस लोगों की मौत और 24 घायल हुए. विस्फोट इतना जोरदार था कि वाहन क्षतिग्रस्त हुए, दुकानों व मेट्रो स्टेशन के शीशे टूटे और आसपास अफरातफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने शरीर के अंग बिखरे और आग की लपटें आसमान तक उठती देखी. दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी हैं, और पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी है.

Advertisement
X
धमाका इतना तेज था कि इमारतें हिल गईं. (Photo: PTI)
धमाका इतना तेज था कि इमारतें हिल गईं. (Photo: PTI)

दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को एक कार में जबरदस्त धमाका हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विस्फोट इतना तेज था कि वाहन और सड़क पर क्षतिग्रस्त शव पड़े थे, मांस के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे और आग की लपटें आसमान की ओर उठ रही थीं.

'एक हाथ जिसमें आदमी की शर्ट लगी थी, मेरे पीछे गिर गया'
36 वर्षीय अमित मुद्गल ने न्यूज एजेंसी को बताया, 'जब मैं किसी से बात कर रहा था, तभी एक हाथ, जिसमें आदमी की शर्ट लगी थी, मेरे पीछे गिर गया.' उन्होंने कहा कि विस्फोट के लगभग 20 मिनट का माहौल अविश्वसनीय था. 'धमाका इतना जोरदार था कि कुछ ही पलों में आसमान लाल धुंध में ढक गया.' उन्होंने कहा कि हर कोई चिल्ला रहा था और सुरक्षित जगह की ओर भाग रहा था.

मुद्गल ने बताया कि विस्फोट की ताकत इतनी अधिक थी कि शरीर के अवशेष सड़क पर बिखर गए. 'मैं आग की ओर बढ़ा और कई लोगों को एम्बुलेंस में बैठाने में मदद की.'

सम्बंधित ख़बरें

धमाके में लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए. (Photo: Screengrab)
लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर, कई वाहन जलकर खाक…. ब्लास्ट के बाद के Videos 
घटनास्थल पर फॉरेंसिक और स्पेशल सेल की टीम पहुंचकर जांच कर रही है. (Photo: PTI)
I-20 कार में हुआ था धमाका, सवार थे तीन लोग... टूटे पुर्जों से तलाशा जा रहा गाड़ी नंबर 
लाल किले हादसे में धर्मेंद्र डागर ने निकालीं 4 बॉडी, कहा- लोग मदद के लिए च‍िल्ला रहे थे
किसी का धड़ गायब था, कोई च‍िल्ला रहा था और लोग वीड‍ियो बना....वहां मौजूद शख्स ने बताया वो मंजर 
People were burning, the public was making videos.
लाल किले के पास चलती कार में धमाका, आतंकी साजिश की आशंका! 
We will investigate from all angles - Home Minister Amit Shah on the Delhi blast.
दिल्ली: लाल किला के पास कार में धमाका, कईं लोगों की मौत 

एक घायल प्रत्यक्षदर्शी, जिनके माथे पर चोट थी, उन्होंने बताया कि विस्फोट संभवतः पास खड़ी कार से हुआ. उन्होंने कहा, 'मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूं. मेरी ऑटो के सामने एक कार थी, शायद मारुति स्विफ्ट. मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ, लेकिन अचानक उस कार में विस्फोट हो गया.'

Advertisement

अधिकारियों ने धमाके को लेकर क्या कहा?
अधिकारियों ने बताया कि धमाका लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुई कार में हुआ, जिसमें कई वाहन प्रभावित हुए और कम से कम दस लोगों की मौत हुई. विस्फोट के समय क्षेत्र में काफी लोग मौजूद थे, और 24 लोग घायल हुए. घायल लोगों को LNJP अस्पताल ले जाया गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और पास की दुकानों व मेट्रो स्टेशन के शीशे टूट गए.

'धमाके का झटका इतना तेज था कि इमारतें हिल गईं'
एक स्थानीय निवासी ने कहा, 'मैं गुरुद्वारे में था, तभी एक जोर की आवाज आई. हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ, यह इतनी तेज थी.' एक दुकानदार ने कहा कि धमाके का झटका इतना तेज था कि इमारतें हिल गईं. 'मैं कुछ खरीदने आया था, तभी बहुत बड़ा धमाका हुआ. पूरी दुकान हिल गई. कई लोग घायल हुए और तुरंत वहां से ले जाए गए.'

एक किलोमीटर से भी दूर महसूस हुई आवाज
जामा मस्जिद के पास पानी पूरी स्टॉल चलाने वाले मनोज ने बताया कि धमाके की तीव्रता उन्हें एक किलोमीटर से भी दूर महसूस हुई. 'मैं खाना खा रहा था, तभी अचानक हमारे सीने पर जोर से झटका महसूस हुआ, बहुत बड़ा था.' उन्होंने बताया कि वहां पहुंचे तो लोग चीख रहे थे, कुछ बेहोश पड़े थे. एक ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल था और उसे अस्पताल ले जाया गया.

Advertisement

एक और प्रत्यक्षदर्शी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि विस्फोट तब हुआ जब ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ था. 'हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे कि धमाका हुआ. शीशे टूट गए और हम मार्केट की ओर भागे. वहां बहुत भीड़ थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है.' उन्होंने कहा कि उन्होंने दो-तीन लोगों के शरीर के अंग उड़ते हुए देखे.

इरफान, एक और प्रत्यक्षदर्शी ने इसे भयावह बताया. उन्होंने कहा, 'हमने अलग-अलग हाथ, उंगलियां और कार का स्टीयरिंग व्हील भी उड़ते हुए देखा. ठेला खींचने वाले और टैक्सी चालक विस्फोट में फंस गए, जिनमें से कुछ बच नहीं पाए.'

'बॉम्ब फट गया, कटा हुआ हाथ है'
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में स्थानीय लोग 'बॉम्ब फट गया!' और 'कटा हुआ हाथ है!' चिल्लाते दिखाई दिए, जबकि जलती हुई कारों से उठती आग के कारण अफरातफरी मची हुई थी. अधिकारियों के अनुसार, धमाका लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी कार में हुआ. दस फायर टेंडर घटनास्थल पर भेजे गए और पुलिस ने इलाके को सील कर दिया. अधिकारियों ने बताया कि आग को शाम 7:29 बजे तक काबू में कर लिया गया.

दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एंटी-टेरर स्क्वाड ने इलाके को घेर लिया है और फोरेंसिक टीम मलबे से सैंपल इकट्ठा कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement