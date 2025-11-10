scorecardresearch
 

Feedback

कार से लटके, फुटपाथ पर बिखरे दिखे शव... क्यों सामान्य नहीं लग रही दिल्ली ब्लास्ट की घटना

इस जगह पर हमेशा भीड़ रहती है. मेट्रो स्टेशन से निकलते यात्रियों, ऑटो-रिक्शा और दुकानदारों की रोज की हलचल यहां आम बात है. ऐसे में लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास यह धमाका सिर्फ एक विस्फोट नहीं, बल्कि दिल्ली की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है.

Advertisement
X
धमाके के बाद पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया है (Photo- AFP)
धमाके के बाद पुलिस ने पूरे एरिया को सील कर दिया है (Photo- AFP)

सोमवार की शाम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास का माहौल चीखों और दहशत में बदल गया. शाम 6 बजकर 52 मिनट पर, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक, एक खड़ी कार में हुए जोरदार धमाके ने जिंदगियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया.

इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. धमाके की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, मेट्रो स्टेशन के गेट का शीशा तक चकनाचूर हो गया और आस-पास की स्ट्रीट लाइटें टूट गईं.

चश्मदीदों ने बताया कि यह मंजर ऐसा था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा धमाका कभी नहीं सुना. दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने दर्दनाक गवाही देते हुए कहा कि धमाके के बाद फुटपाथ पर लोगों के शव बिखरे पड़े थे और गाड़ियों में पड़े हुए थे. लोक नारायण जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि 30 से अधिक घायल अस्पताल लाए गए हैं. इनमें से 10 की मौत हुई है. 20 से अधिक का इलाज चल रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi blast
कहीं जैश से तो नहीं जुड़े दिल्ली ब्लास्ट के तार? सुबह फरीदाबाद से मिला था 2900KG बम बनाने वाला केमिकल 
DELHI BLAST
'पेट में घुसे कंक्रीट के टुकड़े, आंतें बाहर आईं', दिल्ली ब्लास्ट के घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने क्या बताया 
Amit shah bihar election nda win 160 seats
'घटना की हर एंगल से जांच, सारे CCTV खंगाले जा रहे', दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह 
घटनास्थल पर फॉरेंसिक और स्पेशल सेल की टीम पहुंचकर जांच कर रही है. (Photo: PTI)
I-20 कार में हुआ था धमाका, सवार थे तीन लोग... टूटे पुर्जों से तलाशा जा रहा गाड़ी नंबर 
दिल्ली ब्लास्ट के बाद शहर में चाक चौबंद सुरक्षा
ब्लास्ट के बाद दिल्ली के बार्डर पर हाई एलर्ट, हर यात्री वाहन हो रही गहन जांच, देखें Video 
Advertisement

ये भी पढ़ें: LIVE: अमित शाह LNJP हॉस्पिटल पहुंचे, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से कर रहे मुलाकात

लोगों की आंतें बाहर आ गई

डॉक्टर ने बताया, 'घायलों में कई जली झुलसी हालत में हैं. 20 से अधिक धमाके की वजह से घायल हुए हैं. यानी छर्रे और कंक्रीट के टुकड़े उनके बदन में घुस गए हैं. अधिकतर घायलों के पेट और पैरों में छर्रे लगे हैं. कुछ लोगों की आंतें भी बाहर आ गई हैं. पेट का ऑपरेशन किया जा रहा है.'

 शरीर के अंदर घुसे फॉरेन बॉडी यानी छर्रे निकाल कर जांच एजेंसियों को सौंपे जा रहे हैं. ताकि पता लगाया जा सके कि विस्फोट में किन कैमिकल्स का इस्तेमाल किया गया और मॉड्यूल क्या था. यह साफ है कि यह कोई सामान्य धमाका नहीं था. यह किसी बड़ी साज़िश की ओर भी इशारा करता है.

जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ, वह इलाका दिल्ली का दिल और सबसे संवेदनशील क्षेत्र है. लाल किला सिर्फ़ 350 मीटर दूर है, एशिया की सबसे बड़ी लाइट मार्केट (भागीरथ लाइट मार्केट) 50 मीटर दूर है. गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर, चांदनी चौक बाज़ार और गुरुद्वारा शीशगंज सब कुछ बेहद नजदीक हैं.

यह भी पढ़ें: 'पेट में घुसे कंक्रीट के टुकड़े, कुछ की आंतें बाहर आईं', दिल्ली ब्लास्ट के घायलों का इलाज कर रहे डॉक्टर ने क्या बताया

Advertisement

एनआईए की टीमें मौके पर पहुंची

धमाका उस समय हुआ जब यह इलाका भीड़भाड़ वाला था. लोग मेट्रो से बाहर निकलकर ई-रिक्शा और ऑटो का इंतजार कर रहे थे. एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन के ठीक पास हुए इस विस्फोट ने पूरे शहर को डरा दिया है.

हालांकि पुलिस अभी भी जांच के बाद ही इसे 'बम ब्लास्ट' कहने की बात कर रही है, लेकिन NSG, NIA, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीमों की तुरंत मौजूदगी बता रही है कि मामला कितना गंभीर है. दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है, जिसने 2011 के दिल्ली हाई कोर्ट बम धमाके की भयानक यादें ताज़ा कर दी हैं. 

देश में मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में यह पहला इतना बड़ा धमाका है, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement