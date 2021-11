Air Pollution: हर साल 15 लाख लोगों की मौत, 9 साल कम हो रही जिदंगी, वायु प्रदूषण पर चौंकाने वाला दावा

Delhi-NCR Pollution Level AQI, Weather Updates: दिवाली के दो दिनों के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एयर क्वालिटी 'गंभीर' कैटेगरी में बनी हुई है. आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 600 से ऊपर दर्ज किया गया. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के शनिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, ओवरऑल AQI दिल्ली का 456 था. एयर पॉल्यूशन को लेकर चौंकाने वाला दावा किया गया है. कहा गया है कि वायु प्रदूषण की वजह से हर साल भारत में 15 लाख लोगों की जान चली जाती है.

पर्यावरणविद् विमलेन्दु झा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''वायु प्रदूषण से हर साल 15 लाख लोगों की मौत होती है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोग वायु प्रदूषण के कारण अपने जीवन के 9.5 साल खो देते हैं. लंग केयर फाउंडेशन का कहना है कि वायु प्रदूषण के कारण हर तीसरे बच्चे को अस्थमा है.''

उल्लेखनीय है कि हर साल अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली-एनसीआर की हवा प्रदूषित हो जाती है. इसके पीछे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में जलने वाली पराली के साथ-साथ गाड़ियों, फैक्ट्री से निकलने वाला धुंआ भी काफी हद तक जिम्मेदार है. हालांकि, सरकारों ने पराली जलाने को प्रतिबंधित किया है और जुर्माना भी लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह पराली जलाए जाने के मामले सामने आते रहते हैं.

Air pollution kills 15 lakh people every year. A report pointed out that people living in Delhi-NCR loses 9.5 yrs of their lives because of air pollution. Lung Care Foundation says every 3rd child has asthma due to air pollution: Vimlendu Jha, Environmentalist pic.twitter.com/9O1p95bvu6