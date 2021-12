Delhi Pollution: दिल्ली की हवा में सुधार, शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होगी, ट्रकों की एंट्री से रोक भी हटी

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में सुधार होते ही लगाई गई पाबंदियों में ढील दी जाने लगी है. दिल्ली में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को हटा लिया गया है. बढ़ते प्रदूषण के चलते 16 नवंबर से ही कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर रोक लगी थी. पहले ये रोक 21 नवंबर तक लगाई गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया था.

पाबंदियों में ढील देने का ये फैसला कमिशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की बैठक में लिया गया है. CAQM ने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और ट्रकों की एंट्री पर लगी रोक को हटाने का आदेश भी जारी कर दिया है.

CAQM के आदेश के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में सभी तरह की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को फिर से शुरू किया जा सकता है. इसके साथ ही ट्रकों की एंट्री पर भी जो रोक लगी थी, उसे भी हटा लिया गया है. ये दोनों ही छूट अगले आदेश तक लागू रहेगी.

Entry of trucks to Delhi would be permitted with immediate effect till further orders. Construction & Demolition (C&D) activities in NCR shall be permitted, with immediate effect subject to persons/agencies undertaking activities strictly complying with dust control norms: CAQM pic.twitter.com/S0ZiLF4if0